Інопланетний бейсбол. Вчений показав, як далеко полетить м'яч на планетах Сонячної системи (відео)

Якби Піраміда Хеопса була на Плутоні, то звичайний бейсбольний м'яч можна було легко перекинути через неї.

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Астроном Джеймс О'Донох'ю з Японського агентства аерокосмічних досліджень створив спеціальне ілюстративне відео, щоб показати, як поводитиметься бейсбольний м'яч на інших планетах Сонячної системи, а також на Плутоні та Місяці. Тобто, наскільки високо і далеко зможе летіти цей м'яч в інших світах, пише ScienceAlert.

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Кинути звичайний м'яч на Землі досить легко, щоправда, він може пролетіти не дуже велику відстань. Що стосується бейсбольного м'яча, то він може полетіти набагато далі, адже він менший. Але що буде, якщо кинути бейсбольний м'яч, наприклад, на Місяці?

[ + – ] Щоб мати уявлення про те, яка сила гравітації на нашому супутнику можна переглянути відео з астронавтами місії "Аполлон", які рухалися поверхнею Місяця Фото: NASA

Щоб мати уявлення про те, яка сила гравітації на нашому супутнику можна переглянути відео з астронавтами місії "Аполлон", які рухалися поверхнею Місяця. Але чіткіше можна уявити поведінку предметів на нашому супутнику можна за допомогою наступного твердження О'Донох'ю: якщо кинути бейсбольний м'яч на нашому супутнику, то він запросто зміг би перелетіти Пізанську вежу (якби вона там була), висота якої становить 57 метрів.

До речі, Фокус вже писав про те, що "прилегла" Пізанська вежа змогла піднятися на 4 сантиметри.

[ + – ] Якщо кинути бейсбольний м'яч на Місяці, то він запросто міг би перелетіти Пізанську вежу (якби вона там знаходилася), висота якої становить 57 метрів Фото: Insider

Трохи складніше уявити гравітацію на Сатурні, адже ще ніхто там не був, і тим більше ніхто не знімав відео на цій планеті. Але астроном Джеймс О'Донох'ю створив відео, яке показує політ м'яча на кожній планеті Сонячної системи, а також на Плутоні та Місяці.

За словами вченого, про те, що відбувається на інших планетах, ми можемо судити лише за допомогою зображень і відео (тільки з Місяця та Марса). Тому його робота призначена для того, щоб зрозуміти, як гравітація діє в інших світах.

[ + – ] Маса Сатурна в 95 разів більша за масу Землі, але це найменш щільна планета в Сонячній системі. Тому сила тяжіння тут буде меншою, ніж на Землі Фото: NASA

Вчений для своїх розрахунків використав дані про те, з якою силою та максимальною швидкістю може кинути бейсбольний м'яч середньостатистична доросла людина. А потім додав відомі значення гравітації на різних світах, що визначає політ цього предмета.

Саме сила тяжіння на різних планетах Сонячної системи, а також на Місяці та Плутоні визначає, наскільки високо і далеко може полетіти м'яч. Сила тяжіння будь-якого космічного об'єкта залежить від його маси. Чим більша маса у планети, тим сильніша її сила тяжіння, але ще відіграє важливу роль і щільність планети.

"Наприклад, маса Сатурна в 95 разів більша за масу Землі, але це найменш щільна планета в Сонячній системі. Тому сила тяжіння тут буде меншою, ніж на Землі", — говорить О'Донох'ю.

[ + – ] Плутон на третину менший за діаметром, ніж Місяць і в нього дуже слабка гравітація Фото: NASA

Тому, якщо кинути м'яч на Сатурні, він летітиме майже так само, як і на Землі. Але на Плутоні, який колись вважався планетою, а тепер перейшов у статус карликової планети, кидок м'яча буде справді дивовижним.

Плутон на третину менший за діаметром, ніж Місяць і в нього настільки слабка гравітація, тобто кинутий бейсбольний м'яч зміг би запросто перелетіти найбільшу єгипетську піраміду, піраміду Хеопса (висота 139 метрів), і він полетів би дуже далеко, приблизно в 16 разів далі, ніж Землі.

[ + – ] Плутон на третину менший за діаметром, ніж Місяць, і в нього настільки слабка гравітація, тобто кинутий бейсбольний м'яч зміг би запросто перелетіти найбільшу єгипетську піраміду, піраміду Хеопса (висота 139 метрів), і він полетів би дуже далеко, приблизно в 16 разів далі ніж на Землі Фото: Insider

Також на відео показано кількість часу, який знадобиться м'ячу, щоб пролетіти певну відстань до моменту падіння на кожній планеті, а також Плутоні і Місяцю. Наприклад, на карликовій планеті м'яч би летів аж 47 секунд. Для порівняння на Землі м'яч би пролетів після кидка менш як 3 секунди.

"Я навіть подумав про те, наскільки нудно було б спіткнутися під час бігу на поверхні Плутона", — каже О'Донох'ю.

Фокус вже писав про те, що вчені змогли розкрити одну із загадок супутника Плутона Харона, що змінює уявлення і про саму карликову планету.

Докладно про основні особливості Плутона і що ця карликова планета зацікавила вчених, Фокус вже писав.

Що стосується Місяця, то, як уже писав Фокус, NASA активно готується до повторної висадки астронавтів на нашому супутнику. Поки що на шляху до цього завдання вдалося успішно виконати лише перший етап нової місячної програми Artemis.