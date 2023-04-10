У небольшой звезды обнаружены кольца: в них спряталась планета, похожая на Сатурн

Вокруг молодой звезды, по размерам похожей на Солнце, вращается планета, существование которой еще предстоит подтвердить.

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Астрономы из Университета штата Аризона, США, провели новое наблюдение за звездой красным карликом под названием 2MASS J04124068+2438157. Оказалось, что она окружена протопланетным диском, состоящим из двух отдельных колец. Часть вещества кажется "украла" экзопланета, по размерам похожая на Сатурн, пишет Space.

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Звезда 2MASS J04124068+2438157 является красным карликом, расположенным на расстоянии в 485 световых лет от нас. Эта звезда по размерам похожа на Солнце, но имеет вдвое меньшую массу. К тому же это очень молодой объект, если сравнивать с возрастом Солнца. Если нашей звезде 4,6 млрд лет, то этому красному карлику всего 4,7 млн лет.

Предыдущие наблюдения за звездой показали, что ее может окружать протопланетный диск из газа и пыли, в котором могут формироваться планеты. Американские ученые решили провести новое наблюдение с помощью радиотелескопа ALMA, чтобы прояснить ситуацию.

Ученые действительно обнаружили огромный диск, окружающий звезду, общий размер которого составляет примерно 18,8 млрд км. А это намного больше, чем размер подобных дисков, которые наблюдали ученые у других красных карликов.

Ученые действительно обнаружили огромный диск, окружающий звезду, общий размер которого составляет примерно 18,8 млрд км. А это намного больше, чем размер подобных дисков, которые наблюдали ученые у других красных карликов. Иллюстрация Фото: space.com

Но дальнейшее наблюдение позволило обнаружить интересный факт. Оказалось, что протопланетный диск состоит из двух частей, то есть из двух колец из газа и пыли.

Ближнее к звезде кольцо имеет ширину в 840 тысяч км и находится на расстоянии в 10,5 млрд км от красного карлика. Дальнее кольцо имеет ширину в 1,27 млн км и расположено на расстоянии в 16 млрд км от своей звезды.

Ученые считают, что часть газа и пыли, которая находилась между двумя этими кольцами, ушла на формирование экзопланеты, по размерам похожей на Сатурн. То есть, ученые считают, что вокруг красного карлика вращается планета на расстоянии в примерно 13,5 млрд км от звезды. Для сравнения, это в 10 раз дальше, чем "наш" Сатурн находится от Солнца и в 90 раз дальше, чем находится Земля.

Ученые считают, что часть газа и пыли, которая находилась между двумя этими кольцами ушла на формирование экзопланеты, по размерам похожей на Сатурн (на фото) Фото: NASA

Пока что астрономы не могут точно сказать, действительно ли здесь находится экзопланета, но их данные указывают именно на этот факт. Чтобы подтвердить существование "другого" Сатурна в этой звездной системе, астрономы планируют провести наблюдения с помощью космического телескопа Уэбб.

Кстати, как уже писал Фокус, эта обсерватория сейчас проводит наблюдение за очень далекими галактиками, которые можно увидеть только с помощью такого явления, как гравитационное линзирование. На новом изображении космоса телескоп Уэбб запечатлел космического морского конька.

Возвращаясь в нашу Солнечную систему, стоит напомнить, что телескоп Уэбб также проводит наблюдения за планетами в ближнем космическом пространстве. Например, недавно обсерватория сделала потрясающее изображение колец Урана. У этого ледяного гиганта также есть кольца, хотя они не так хорошо видны, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что ученые считают, что им удалось обнаружить так называемую странную звезду, которая основном состоит из таких частиц, как кварки. Считается, что эти звезды теоретически существуют, но еще ни разу ученые не находили доказательств этому факту.