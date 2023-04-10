Необычное зрелище. Телескоп Уэбб увидел космического морского конька (фото)

Астрономы используют телескоп для изучения процесса появления новых звезд в далекой галактике.

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Хотя космический телескоп Уэбб является самой мощной внеземной обсерваторией из когда-либо созданных, существуют пределы того, насколько далеко он может заглянуть в космос. На помощь телескопу приходит явление, называемое гравитационным линзированием. И на новом потрясающем изображении космоса, как раз и виден этот эффект, пишет Space.

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Космический телескоп Уэбб с помощью своего прибора NIRCam, который видит космос в ближнем инфракрасном диапазоне, смог запечатлеть с помощью гравитационного линзирования далекую галактику под названием Космический Морской Конек.

На новом снимке телескопа видны десятки галактик, но в нижней правой части изображения некоторые из этих галактик, включая галактику Космический Морской Конек, выглядят искаженными. Они представлены в виде дуг из света.

Это искажение появляется, когда гравитация массивного объекта настолько сильна, что она искривляет пространство-время, и это позволяет свету от далекого объекта позади огибать этот массивный объект, выступающий в качестве увеличительной линзы.

На этом снимке гравитационное линзирование происходит благодаря скоплению галактик под названием SDSS J1226+2149, которое находится на расстоянии примерно 6,3 миллиарда световых лет от Земли. Галактика Космический Морской Конек находится еще дальше и на снимке представляет собой большое яркое пятно возле центра гравитационной линзы. Яркость этой галактики значительно увеличивается и это позволяет астрономам изучить процесс образования новых звезд в этом очень далеком объекте.

На этом снимке гравитационное линзирование происходит благодаря скоплению галактик под названием SDSS J1226+2149, которое находится на расстоянии примерно 6,3 миллиарда световых лет от Земли. Галактика Космический Морской Конек находится еще дальше и на снимке представляет собой представляет собой большое яркое пятно возле центра гравитационной линзы Фото: ESA

То есть гравитационное линзирование не только искривляет свет, но и увеличивает его, как линза телескопа. Таким образом можно увидеть даже очень далекие и очень тусклые галактики, которые иным способом обнаружить просто невозможно. Эффект усиления света настолько большой, что ученые могут даже заглянуть в сами далекие галактики и изучить, как у них происходит процесс появления новых звезд.

Новая фотография космоса – это только один пример из серии изображений, которые делает космический телескоп Уэбб для того, чтобы астрономы могли получить больше данных о процессах, происходящих в очень далеких галактиках. Ученые хотят собрать много таких изображений, чтобы понять, как быстро формируются звезды в этих галактиках, расположенных в миллиардах световых лет от Земли.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили сбежавшую черную дыру, разрывающую Вселенную. Она имеет огромную массу и за ней тянется хвост длиной в 200 тысяч световых лет.

Также Фокус писал том, что космическая обсерватория Уэбб сделала снимок последствий масштабного космического взрыва. В результате изучения остатка сверхновой астрономы обнаружили странную особенность.