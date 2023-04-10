Обнаружена сбежавшая черная дыра, разрывающая Вселенную: на свободу вырвался невидимый монстр (фото)

Ученые из NASA обнаружили сверхмассивную черную дыру, которая мчится сквозь Вселенную. Ее масса составляет примерно 20 млн масс Солнца и за ней тянется хвост из звезд.

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В NASA заявили, что на свободу вырвался невидимый монстр в виде сбежавшей огромной черной дыры. Этот объект движется сквозь космос с такой огромной скоростью, что если бы он находился возле Земли, то смог бы преодолеть расстояние до Луны всего за 14 минут, пишет Daily Мail.

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По словам ученых, с помощью космического телескопа Хаббл, они смогли обнаружить убегающую из своей галактики сверхмассивную черную дыру, масса которой эквивалентна массе 20 млн Солнц. Ученые назвали этот объект "невидимым монстром", потому как данная черная дыра является неактивной. То есть ее практические невозможно обнаружить потому как она не поглощает вещества и соответственно это вещество не выпускает излучения.

Но и это еще не все. По словам ученых, убегающая черная дыра оставляет после себя длинный хвост, который состоит из новорожденных звезд. Длина этого хвоста составляет примерно 200 тысяч световых лет, а это в 2 раза больше диаметра нашей галактики.

Ученые из NASA обнаружили сверхмассивную черную дыру, которая мчится сквозь Вселенную. Ее масса составляет примерно 20 млн масс Солнца и за ней тянется хвост из звезд. Иллюстрация Фото: NASA

По словам автора нового исследования, астронома Питера ван Доккама, данная черная дыра летит сквозь космос на расстоянии в 7,5 млрд световых лет от нас. Ее удалось обнаружить именно благодаря хвосту из новых звезд, который тянется за ней. По словам ученого, ничего подобного еще он не наблюдал в космосе.

Ученые считают, что черная дыра вырвалась из своей галактики, когда примерно 50 млн лет назад две галактики слились воедино. Их черные дыры также объединились в гигантского черного монстра. Но затем появилась третья галактика, которая "решила" присоединится к этому дуэту. Слияние с третьей галактикой привело к нестабильной конфигурации пространства, и черная дыра из этой галактики была выброшена в космос. Но астрономы еще планируют провести дополнительные наблюдения, чтобы проверить свою теорию.

На новом изображении телескопа Хаббл видно, что черная дыра находится во главе хвоста, который тянется из галактики Фото: NASA

Что касается огромного хвоста из звезд, то по словам ученых, во время перемещения сквозь межзвездный газ, черная дыра влияет на окружающее ее пространство и охлаждает этот газ. Таким образом начинается процесс появления новых звезд. Черная дыра летит дальше, но яркий след из новорожденных звезд остается у нее позади. По словам ван Доккама, этот процесс можно сравнить с тем, как корабль плывет по воде и оставляет за собой измененную водную поверхность. Так же и черная дыра врезается в окружающий газ и меняет его.

На новом изображении телескопа Хаббл видно, что черная дыра находится во главе хвоста, который тянется из галактики. А невероятно яркий участок, который окружает черную дыру, является скорее всего сгустком ионизированного кислорода, который, как считают ученые, появился в результате нагрева окружающего газа из-за движения черной дыры.

Также ученые считают, что движение черной дыры создает ударную волну, которая "разрывает" пространство, но как именно происходит этот процесс, пока неизвестно.

Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили самую древнюю черную дыру, которая появилась после исчезновения одной из самых первых звезд в космосе.

Также Фокус писал о том, что физики предполагают, что Вселенная не совсем такая, как мы думаем. Ученые смогли улучшить точность метода измерения расстояний в космосе и получили подтверждение новому значению скорости расширения Вселенной.