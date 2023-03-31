В 10 млн раз больше Солнца. Найдена самая древняя черная дыра, чей размер не могут объяснить

Ученые считают, что черная дыра из ранней Вселенной появилась в результате смерти одной из первых огромных звезд в космосе.

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Американские ученые проанализировали данные наблюдений космического телескопа Уэбб и нашли активную сверхмассивную черную дыру, масса которой в 10 млн раз больше массы Солнца. Как показало наблюдение, эта черная дыра уже существовала через 570 млн лет после Большого взрыва и в тот момент продолжала набирать массу, пишет ScienceAlert.

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Самая древняя черная дыра существовала через 570 млн лет после Большого взрыва

Автор нового исследования, Ребекка Ларсон из Техасского университета в Остине, США, провела тщательный анализ данных, которые были получены в результате наблюдения за одной из древнейших известных галактик, получившей название CEERS_1019. Оказалось, что в центре галактики находится активное галактическое ядро, которое питает сверхмассивная черная дыра. Она существовала уже через 570 млн лет после рождения Вселенной, а значит пока является самой древней черной дырой из всех известных. При этом ученые указывают на то, что на момент наблюдения эта черная дыра продолжала набирать свою массу за счет поглощения окружающего вещества, хотя уже имела массу в 10 млн масс Солнца.

По словам Ларсон, это открытие может помочь разгадать одну из важных тайн ранней Вселенной, которая состоит в том, что каким-то неизвестным пока образом самые ранние черные дыры смогли вырасти до очень больших размеров за очень короткий период времени.

Слишком много света

Обычно галактики из ранней Вселенной излучают либо свет от активных галактических ядер, которые питают черные дыры, либо свет, исходящих от процесса появления новых звезд. Но Ларсон обнаружила одновременно два типа света в одной галактике и это было очень неожиданно.

"CEERS_1019 является одной из самых ярких галактик из ранней Вселенной, поэтому телескоп Уэбб исследовал именно ее. Я и мои коллеги были очень удивлены, когда после анализа данных увидели, что свет в этой галактике исходит из двух источников одновременно. Хотя больше света исходит от появления новых звезд, все-таки нам удалось найти самую древнюю сверхмассивную черную дыру, из известных на сегодняшний день", — говорит Ларсон.

Автор нового исследования, Ребекка Ларсон из Техасского университета в Остине, США, провела тщательный анализ данных, которые были получены в результате наблюдения за одной из древнейших известных галактик, которая получила название CEERS_1019. Оказалось, что в центре галактики находится активное галактическое ядро, которое питает сверхмассивная черная дыра Фото: ScienceAlert

Как появилась самая древняя черная дыра?

По словам ученых, на сегодня известны еще две очень древние сверхмассивные черные дыры, которые существовали через 670 и 690 млн лет после Большого взрыва. Одна из них имеет массу в 800 млн масс Солнца, а вторая – 1,9 млрд масс Солнца.

По словам Ларсон, до сих пор остается загадкой, как эти гиганты могли появиться в столь ранней Вселенной. Возможно новая черная дыра является предком таких более огромных черных дыр, то есть она является начальным этапом для появления таких гигантов.

Ученые считают, что черная дыра из галактики в CEERS_1019 могла появится в результате взрыва одной из первых чрезвычайно больших звезд в космосе. Поэтому изначально масса черной дыры уже была большой, а затем она смогла быстро увеличиться в размерах за счет притягивания окружающего вещества.

Но пока что это только теория и лучший способ объяснить появление таких огромных черных дыр в ранней Вселенной — это найти больше таких же древних галактик, считают ученые. По словам Ларсон, телескоп Уэбб сможет найти более далекие и более тусклые галактики, которые позволят лучше понять природу эволюции Вселенной на начальных этапах.

Как уже писал Фокус, астрономы увидели самый плоский взрыв из когда-либо обнаруженных в космосе. Чрезвычайно плоский взрыв, который получил название "Корова", пока что не поддается объяснению.

Также Фокус писал о том, что новое исследование показывает, что известный астероид Дидим вращается очень быстро и может выбрасывать часть своих камней в окружающее пространство. Возможно благодаря этим камням и появился его спутник Диморф.

Напоминаем, что астрономы недано нашли не сверхмассивную, а ультрамассвиную черную дыру, масса которой в несколько десятков миллиардов раз больше Солнца. Эта черная дыра скрывалась от ученых и ее не могли обнаружить из-за того, что она не проявляет своей активности, как уже писал Фокус.