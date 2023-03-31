Космическая корова. Астрономы увидели самый плоский взрыв из когда-либо обнаруженных в космосе

Чрезвычайно плоский взрыв, который получил название "Корова", пока что не поддается объяснению.

Related video

Ученые увидели, как взорвалась звезда в далекой галактике на расстоянии в 180 миллионов световых лет от нас. Этот космический взрыв, который имел размер Солнечной системы, оказался самым плоским, то есть очень похожим на плоский диск, чем все остальные известные взрывы звезд. Таким образом, форма этого взрыва бросает вызов всему тому, что знают ученые о данных космических событиях, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Очень редкий взрыв звезды

Ученые использовали Ливерпульский телескоп, расположенный на Канарских островах, для того чтобы проанализировать свет, который исходил в результате очень редкого явления. Этот космический взрыв называется быстрым синим оптическим транзиентом (FBOT) и является самым необычным взрывом, который когда-либо видели астрономы. В отличие от обычных сферических взрывов, которые происходят в результате смерти звезды, это взрыв имел форму блина, то есть был самым плоским из известных.

Ученые использовали наблюдения за исходящим светом и выяснили, что самый плоский взрыв произошел в далекой галактике на расстоянии в 180 млн световых лет от нас и по размерам сопоставим с размерами всей Солнечной системы.

Странные космические "коровы"

Очень редкие явления под названием FBOT астрономы между собой называют "корова". На сегодняшний день данный взрыв является только одним из пяти себе подобных, которые смогли увидеть ученые в космосе. До сих пор точно не известно, как они появляются, но ученые считают, что новое открытие поможет решить часть этой космической головоломки.

По словам Джастина Маунда из Университета Шеффилда, Великобритания, о таких взрывах как FBOT известно очень мало. Эти взрывы происходят не так, как обычно взрываются звезды в конце своей жизни. Ученый называет эти явления очень странными событиями, а новое открытие делает их еще более странными.

Этот космический взрыв называется быстрым синим оптическим транзиентом (FBOT) и является самым необычным взрывом, который когда-либо видели астрономы. В отличие от обычных сферических взрывов, которые происходят в результате смерти звезды, это взрыв имел форму блина, то есть был самым плоским из известных Фото: Live Science

Эти взрывы отличаются от взрывов сверхновых, которые являются самыми распространенными взрывами звезд. Когда у последних заканчивается топливо для поддержания термоядерной реакции в ядре, то происходит масштабный взрыв, в результате которого в космос улетает огромное количество вещества, а само ядро сжимается.

"Мы никогда не могли даже подумать, что подобные взрывы могут быть такими чрезвычайно плоскими. Я надеюсь, что новое открытие поможет нам разобраться с этими необычными явлениями и разгадать их загадки", — говорит Маунд.

Также ученые указывают на тот факт, что FBOT являются более яркими взрывами, чем сверхновые, но их яркость очень быстро снижается. Теперь, по словам Маунда, стоит признать тот факт, что FBOT не являются сферическими событиями.

Почему происходит такой космический взрыв?

По словам астрономов, одним из потенциальных объяснений того, как произошел этот невероятно плоский взрыв, а также как вообще происходят FBOT, может быть тот факт, что звезда могла создать диск из вещества непосредственно перед своей смертью. Еще одним объяснением появления таких взрывов может быть неудачный взрыв сверхновой.

"Теперь мы точно знаем, что обнаруженная необычная форма этого космического взрыва являются ключом к пониманию природы этих загадочных взрывов. Также это бросает вызов всему тому, что мы знаем о том, как могут взрываться звезды во Вселенной", — говорит Маунд.

Теперь ученые хотят найти еще больше FBOT, чтобы выяснить сколько из них имеют такую же плоскую форму.

Фокус уже писал о недавнем исследовании, в котором ученые пришли к выводу, что то, что они считали радиогалактикой, на самом деле является сверхмассивной черной дырой, выпускающей струю плазмы в сторону Земли.

Также Фокус писал о том, что ученые увидели сверхновую, перепугавшую звездочетов в 185 году нашей эры. Тогда астрономы стали свидетелями появления на небе яркой вспышки, и этот объект они назвали "гостевой звездой".