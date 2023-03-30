Черная дыра, которую спутали с целой галактикой: этот монстр "тянется" прямо в сторону Земли

Ученые выяснили, что то, что они считали радиогалактикой, на самом деле является активной сверхмассивной черной дырой, которая выпускает струю плазмы в сторону Земли.

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Группа астрономов представила новое исследование, где они утверждают, что известный объект, который считался радиогалактикой, на самом деле является активной сверхмассивной черной дырой. Эта черная дыра выпускает огромный поток плазмы, который известен как релятивистская струя в сторону Земли, благодаря изменению траектории полета этой струи, пишет Live Science.

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В центрах некоторый галактиках находятся активные ядра, которые представлены сверхмассивными очень активными черными дырами. Эти черные дыры поглощают вещество с огромной скоростью и некоторая часть этого вещества в виде релятивистских струй, то есть потоков плазмы, вылетает из окружающего черную дыру диска со скоростью, которая близка к скорости света. Такие же струи могут выпускать и радиогалактики.

Новое исследование показывает, что большая галактика под названием PBC J2333.9-2343, которая находится на расстоянии в 4 млн световых лет от нас, на самом деле является блазаром. То есть здесь находится активное ядро с огромной черной дырой, которое выпускает потоки плазмы в космос.

Ученые пришли к выводу, что этот объект, скорее всего, является не радиогалактикой, а блазаром Фото: NASA

Если бы данный объект был радиогалактикой, то гигантские струи плазмы из ее ядра были бы направлены перпендикулярно нашему лучу зрения. Но новое исследование показывает, что струя из черной дыры теперь направлена прямо на Землю. Это означает, что струя сместила свой угол на колоссальные 90 градусов и это очень резкий поворот, который озадачил ученых.

По словам авторов исследования, они наблюдали за галактикой PBC J2333.9-2343 почти во всем электромагнитном спектре, от радиоволн до гамма-лучей. И их наблюдения показали, что у этой галактики были характеристики, типичные для блазаров. Она становилась то ярче, то темнее и у нее были такие же релятивистские струи, которые выпускают блазары. Таким образом, ученые пришли к выводу, что этот объект, скорее всего, является не радиогалактикой, а блазаром.

Яркая точка в центре изображения является блазаром PBC J2333.9-2343 Фото: NASA

Блазары являются разновидностью квазаров и неразрывно связана с очень активными черными дырами в центрах галактик. Это одни из самых ярких объектов в космосе, которые к тому же выпускают огромные струи плазмы и излучения. То есть, по факту, сама черная дыра создает вокруг себя очень яркий объект, который может затмить все звезды в галактике. Эта яркость появляется благодаря излучению, выпускаемого нагретым веществом из закрученного вокруг черной дыры диска, поглощаемого ею.

Ученые провели наблюдение за окружающим галактику газом, чтобы увидеть, какие следы оставили здесь релятивистские струи и ее активного ядра. Это наблюдение позволило увидеть, что вблизи активного ядра струи действительно изменили свое направление.

Пока что ученые точно не определили, что вызвало такое изменение траектории полета потока плазмы и предполагают, что за этим может стоять столкновение с другой более крупной галактикой.

Как уже писал Фокус, в космосе существуют объекты, которые сложно классифицировать. И одним из таких объектов является галактика, которая расположена на расстоянии в 390 млн световых лет от нас. На вид это обычная галактика, но на самом деле она имеет характеристики сразу трех объектов.

Также Фокус писал о том, что ученые смогли подтвердить свои теории при наблюдении древнего скопления галактик на расстоянии в 10,8 млрд световых лет от нас. Ученые смогли обнаружить огромное скопление горячего газа в межгалактической среде, хотя раньше его никто не видел.

Фокус уже писал о том, что астрономы изучили один из самых ярких объектов космосе, который состоит из сверхмассивной черной дыры, и узнали, почему он выпускает высокоэнергичные струи.

Напоминаем, что астрономам удалось обнаружить огромную черную дыру, которая в 30 млрд раз больше Солнца. Такие черные дыры очень сложно обнаружить, потому как они не проявляют своей активности и не взаимодействуют с окружающим космосом.