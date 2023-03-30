Чорна діра, яку сплутали з галактикою: цей монстр "тягнеться" прямо в бік Землі

Учені з'ясували, що те, що вони вважали радіогалактикою, насправді є активною надмасивною чорною дірою, яка випускає струмінь плазми в бік Землі.

Related video

Група астрономів представила нове дослідження, де вони стверджують, що відомий об'єкт, який вважався радіогалактикою, насправді є активною надмасивною чорною дірою. Ця чорна діра випускає величезний потік плазми, який відомий як релятивістський струмінь, у бік Землі завдяки зміні траєкторії польоту цього струменя, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У центрах деяких галактик розташовані активні ядра, які представлені дуже активними надмасивними чорними дірами. Ці чорні діри поглинають речовину з величезною швидкістю, і деяка частина цієї речовини у вигляді релятивістських струменів, тобто потоків плазми, вилітає з диска, що розташований навколо чорної діри, зі швидкістю, яка близька до швидкості світла. Такі самі струмені можуть випускати й радіогалактики.

Нове дослідження показує, що велика галактика під назвою PBC J2333.9-2343, яка розташована на відстані 4 млн світлових років від нас, насправді є блазаром. Тобто тут є активне ядро з величезною чорною дірою, що випускає потоки плазми в космос.

Учені дійшли до висновку, що цей об'єкт, швидше за все, не є радіогалактикою, а є блазаром Фото: NASA

Якби цей об'єкт був радіогалактикою, то гігантські струмені плазми з її ядра були б спрямовані перпендикулярно до нашого променя зору. Але нове дослідження показує, що струмінь із чорної діри тепер спрямований прямо на Землю. Це означає, що струмінь змістив свій кут на колосальні 90 градусів, і це дуже різкий поворот, який спантеличив учених.

За словами авторів дослідження, вони спостерігали за галактикою PBC J2333.9-2343 майже в усьому електромагнітному спектрі, від радіохвиль до гамма-променів. І їхні спостереження показали, що ця галактика мала характеристики, типові для блазарів. Вона ставала то яскравішою, то темнішою, і в неї були такі ж релятивістські струмені, які випускають блазари. Отже, вчені дійшли висновку, що цей об'єкт, швидше за все, не є радіогалактикою, а є блазаром.

Яскрава точка в центрі зображення є блазаром PBC J2333.9-2343 Фото: NASA

Блазар є різновидом квазарів і нерозривно пов'язаний із дуже активними чорними дірами в центрах галактик. Це одні з найяскравіших об'єктів у космосі, які до того ж випускають величезні струмені плазми та випромінювання. Тобто сама чорна діра створює навколо себе дуже яскравий об'єкт, який може затьмарити всі зірки в галактиці. Ця яскравість з'являється завдяки випромінюванню, що випускається нагрітою речовиною із закрученого навколо чорної діри диска, що поглинається нею.

Учені провели спостереження за газом, що точує галактику, щоб побачити, які сліди залишили тут релятивістські струмені та її активне ядро. Це спостереження дозволило побачити, що поблизу активного ядра струмені справді змінили свій напрямок.

Поки що вчені точно не визначили, що викликало таку зміну траєкторії польоту потоку плазми, та припускають, що за цим може стояти зіткнення з більшою галактикою.

Як уже писав Фокус, у космосі існують об'єкти, які складно класифікувати. І одним із таких об'єктів є галактика, яка розташована на відстані 390 млн світлових років від нас. На вигляд це проста галактика, але насправді вона має властивості відразу трьох об'єктів.

Також Фокус писав про те, що вчені змогли підтвердити свої теорії під час спостереження за стародавнім скупченням галактик на відстані 10,8 млрд світлових років від нас. Учені змогли виявити величезне скупчення гарячого газу в міжгалактичному середовищі, хоча раніше його ніхто не бачив.

Фокус уже писав про те, що астрономи вивчили один із найяскравіших об'єктів космосі, який складається з надмасивної чорної діри, і дізналися, чому він випускає високоенергійні струмені.

Нагадуємо, що астрономам вдалося виявити величезну чорну діру, яка в 30 млрд разів більша за Сонце. Такі чорні діри дуже складно виявити, тому що вони не виявляють своєї активності й не взаємодіють із навколишнім космосом.