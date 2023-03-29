У 30 млрд разів більше Сонця. Вчені виявили "сплячу" чорну діру-гіганта

За допомогою оптичної ілюзії вченим вдалося знайти ультрамасивну чорну діру, яка ховалася на відстані 2 млрд світлових років від нас.

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Вчені з Великої Британії опублікували своє нове дослідження, в якому йдеться про те, що їм вдалося виявити "сплячу" гігантську чорну діру. За оцінками астрономів, її маса перевищує масу Сонця в 30 млрд разів, пише Inverse.

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Астрономи виявили чорну діру, яка є прикладом рідкісного типу таких космічних об'єктів як ультрамасивні чорні діри. Ці чорні діри мають масу, яка набагато перевищує масу надмасивних чорних дір у центрах галактик. Цей термін використовується для позначення чорних дір, які більш ніж у 10 млрд разів більші за Сонце за масою. Хоча особливої різниці між надмасивними та ультрамасивними чорними дірами немає, крім їх розміру, друга назва допомагає описати справді гігантський об'єкт неймовірних розмірів.

За словами Джеймса Найтінгейла з Даремського університету, Велика Британія, нову "сплячу" ультрамасивну чорну дірку виявили на відстані 2 млрд світлових років від нас. Вона знаходиться в центрі однієї з галактик у скупченні галактик Abell 1201. Це відкриття вчені змогли зробити завдяки явищу, що відоме як гравітаційне лінзування.

За словами Джеймса Найтінгейла з Даремського університету, Великобританія, нову "сплячу" ультрамасивну чорну дірку виявили на відстані 2 млрд світлових років від нас. Вона знаходиться в центрі однієї з галактик у скупченні галактик Abell 1201. Це відкриття вчені змогли зробити завдяки гравітаційному лінзуванню Фото: NASA

Гравітаційне лінзування відбувається, коли яскраве світло від дуже далекого об'єкта викривляється та огинає інший об'єкт (скупчення галактик або величезну галактику), що знаходиться ближче до Землі. В результаті виходить своєрідна оптична ілюзія, завдяки якій світло від далекого об'єкта оточує ближчий до нас об'єкт.

Виявити "сплячі" чорні діри дуже складно, адже вони практично не активні і не випромінюють великої кількості енергії, а також у них не відбувається жодної взаємодії з навколишніми об'єктами.

Завдяки гравітаційному лінзуванню, астрономи змогли побачити світло найяскравішої галактики у скупченні Abell 1201, у центрі якої і було виявлено нову гігантську чорну діру. За словами Найтінгейла, попередні спостереження вказували на те, що чорна діра тут існує, але вчені не могли підтвердити її наявність, а також астрономи не знали, який вона має розмір. Використовуючи комп'ютерне моделювання, дослідники дійшли висновку, що швидше за все маса цієї ультрамасивної чорної діри перевищує масу Сонця в 30 млрд разів.

Завдяки гравітаційному лінзуванню, астрономи змогли побачити світ найяскравішої галактики в скупченні Abell 1201, у центрі якої і було виявлено нову гігантську чорну дірку. За словами Найтінгейла, попередні спостереження вказували на те, що чорна діра тут існує, але вчені не могли підтвердити її наявність, а також астрономи не знали, який вона має розмір. Використовуючи комп'ютерне моделювання, дослідники дійшли висновку, що найімовірніше маса цієї ультрамасивної чорної діри перевищує масу Сонця в 30 млрд разів. Фото: NASA

За словами вчених, лише завдяки гравітаційному лінзуванню можна виявити такі "сплячі" чорні діри. Вчені вважають, що таким чином можна виявити ще більше подібних гігантських об'єктів у дуже далекому космосі, і це допоможе зрозуміти їхню еволюцію.

"За останні роки за допомогою цього методу виявлення дуже далеких об'єктів у космосі вчені змогли знайти багато галактик та екзопланет. Тепер ми бачимо, що знайти навіть дуже далекі чорні діри можливо, а це означає, що ми зможемо краще зрозуміти, як сформувалися такі гігантські космічні об'єкти", — каже Найтінгейл.

Як уже писав Фокус, зараз астрономи вважають, що найбільшою чорною діркою у відомому Всесвіті є об'єкт, який має масу, що перевищує масу Сонця в 40 млрд разів. Про те, де знаходиться ця чорна дірка та як її знайшли, Фокус вже докладно писав.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили найяскравіший гамма-сплеск із усіх відомих. Він з'явився на відстані 2 млрд світлових років від Землі і в 10 разів яскравіший за всі відомі подібні події.