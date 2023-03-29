В 30 млрд раз больше Солнца. Ученые обнаружили "спящую" черную дыру-гиганта

С помощью оптической иллюзии ученым удалось найти ультрамассивную черную дыру, которая скрывалась на расстоянии в 2 млрд световых лет от нас.

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Ученые из Великобритании опубликовала свое новое исследование, в котором говорится о том, что им удалось обнаружить "спящую" гигантскую черную дыру. По оценкам астрономов ее масса превышает массу Солнца в 30 млрд раз, пишет Inverse.

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Астрономы обнаружили черную дыру, которая является примером редкого типа таких космических объектов – ультрамассивных черных дыр. Эти черные дыры имеют массу, которая намного превышает массу сверхмассивных черных дыр в центрах галактик. Данный термин используется для обозначения черных дыр, которые более, чем в 10 млрд раз больше Солнца по массе. Хотя особенной разницы между сверхмассивными и ультрамассивными черными дырами нет, кроме их размера, второе название помогает описать действительно гигантский объект невообразимых размеров.

По словам Джеймса Найтингейла из Даремского университета, Великобритания, новую "спящую" ультрамассивную черную дыру обнаружили на расстоянии в 2 млрд световых лет от нас. Она находится в центре одной из галактик в скоплении галактик Abell 1201. Это открытие ученые смогли сделать благодаря явлению, которое известно, как гравитационное линзирование.

По словам Джеймса Найтингейла из Даремского университета, Великобритания, новую "спящую" ультрамассивную черную дыру обнаружили на расстоянии в 2 млрд световых лет от нас. Она находится в центре одной из галактик в скоплении галактик Abell 1201. Это открытие ученые смогли сделать благодаря гравитационному линзированию Фото: NASA

Гравитационное линзирование происходит, когда яркий свет от очень далекого объекта искривляется и огибает другой объект (скопление галактик или огромную галактику), который находится ближе к Земле. В результате получается своеобразная оптическая иллюзия, благодаря которой свет от далекого объекта окружает более близкий к нам объект.

Обнаружить "спящие" черные дыры очень сложно, ведь они практически не активны и не излучают большого количества энергии, а также у них не происходит никакого взаимодействия с окружающими объектами.

Благодаря гравитационному линзированию, астрономы смогли увидеть свет самой яркой галактики в скоплении Abell 1201, в центре которой и была обнаружена новая гигантская черная дыра. По словам Найтингейла, предыдущие наблюдения указывали на то, что черная дыра здесь существует, но ученые не могли подтвердить ее наличие, а также астрономы не знали, какой она имеет размер. Используя компьютерное моделирование, исследователи пришли к выводу, что скорее всего, масса этой ультрамассивной черной дыры превышает массу Солнца в 30 млрд раз.

Благодаря гравитационному линзированию, астрономы смогли увидеть свет самой яркой галактики в скоплении Abell 1201, в центре которой и была обнаружена новая гигантская черная дыра. По словам Найтингейла, предыдущие наблюдения указывали на то, что черная дыра здесь существует, но ученые не могли подтвердить ее наличие, а также астрономы не знали, какой она имеет размер. Используя компьютерное моделирование, исследователи пришли к выводу, что скорее всего масса этой ультрамассивной черной дыры превышает массу Солнца в 30 млрд раз Фото: NASA

По словам ученых, толь ко благодаря гравитационному линзированию можно обнаружить такие "спящие" черные дыры. Ученые считают, что таким образом можно обнаружить еще больше подобных гигантских объектов в очень далеком космосе и это поможет понять их эволюцию.

"За последние годы с помощью этого метода обнаружения очень далеких объектов в космосе ученые смогли найти много галактик и экзопланет. Теперь мы видим, что найти даже очень далекие черные дыры возможно, а это значит, что мы сможем лучше понять, как сформировались такие гигантские космические объекты", — говорит Найтингейл.

Как уже писал Фокус, сейчас астрономы считают, что самой большой черной дырой в известной Вселенной являет объект, который имеет массу, превышающую массу Солнца в 40 млрд раз. О том, где находится эта черная дыра и как ее нашли, Фокус уже подробно писал.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили самый яркий гамма-всплеск из всех известных. Он появился на расстоянии в 2 млрд световых лет от Земли и в 10 раз ярче всех известных подобных событий.