Больше Солнца в миллиарды раз: какая черная дыра является самой огромной во Вселенной

Ученые считают, что черные дыры могут расти только до определенного размера. Но это только теория и может быть эти монстры могут быть еще больше.

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Черные дыры являются одними из самых таинственных объектов во Вселенной полностью изучить которые до сих пор так и не удалось. Хотя ученые знают об этих космических монстрах достаточно много, но еще не все. Черные обладают одной из самых больших масс среди одиночных объектов в космосе. Они настолько массивны и обладают такой сильной гравитацией, что даже свет, попавший в черную дыру, не может покинуть ее пределы. Так какую же черную дыру можно считать самой большой в известной Вселенной? И есть ли вообще предел для размеров черных дыр, то есть насколько огромными они могут стать? Ответы дает издание Live Science.

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По словам астрономов, предел размера черных дыр, хоть он и теоретический, все же существует. И самая большая известная черная дыра, массу и размер которой удалось подтвердить, имеет характеристики, которые находятся недалеко от этого предела.

Какая черная дыра самая большая во Вселенной?

Ученые считают, что самой большой черной дырой в известной нам Вселенной является объект под названием TON 618. Ученые выяснили, что радиус этой черной дыры составляет более 1000 астрономических единиц. Это значит, что если бы эта черная дыра находилась в центре Солнечной системы и вы уже долетели на космическом корабле до Плутона, то все равно вы преодолеете расстояние только в 5% до края этой черной дыры. Что касается массы сверхмассивной черной дыры TON 618, то по оценкам ученых, она составляет примерно 40 млрд масс Солнца.

Ученые считают, что самой большой черной дырой в известной нам Вселенной является объект под названием TON 618. Ученые выяснили, что радиус этой черной дыры составляет более 1000 астрономических единиц Фото: NASA

Где находится самая большая во Вселенной черная дыра?

Сверхмассивная черная дыра TON 618 (а некоторые ученые называют ее ультрамассивной, потому как многие другие такие черные дыры не настолько тяжелые) находится на расстоянии в более, чем 10 млрд световых лет от нас. На ночном небе эта черная дыра расположена на границе созвездий Гончие Псы и Волосы Вероники.

Когда обнаружили самую большую черную дыру?

Еще в 1957 году ученые обнаружили объект, который получил название TON 618, но изначально никто не предполагал, что это огромнейшая черная дыра, ведь она выглядела как голубой гигант. Кстати масса таких звезд в 10-20 раз больше массы Солнца и они намного ярче чем наша звезда. Только через несколько десятилетий астрономы смогли увидеть излучение, которое исходит от вещества, которое поглощает черная дыра.

Голубой шарик в центре изображения - это квазар и черная дыра TON 618 Фото: NASA

Это не просто черная дыра

Огромная черная дыра TON 618 является частью квазара, то есть активного ядра галактики, и собственно сам квазар и создает эта черная дыра благодаря сверхмощному излучению. Саму галактику, в которой находится TON 618 увидеть невозможно потому как ее свет затмевает свет квазара – класса самых ярких объектов во Вселенной, которые могут излучать столько света, сколько бы излучали 140 триллионов Солнц соединенные воедино.

Когда огромная черная дыра поглощает очень много окружающего ее вещества, то оно при попадании в черную дыру сильно нагревается при этом, выделяя огромное количество мощного излучения. Считается, что затмить квазары могут иногда самые сильные взрывы сверхновых, но та яркость сохраняется всего несколько недель, а квазары могут светить миллионы лет. Что самое интересное, то квазары, которые находятся в основном очень далеко от нас, выглядят как тусклые точки видимого света. Их смогли впервые обнаружить только благодаря радиоизлучению.

Когда огромная черная дыра поглощает очень много окружающего ее вещества, то оно при попадании в черную дыру сильно нагревается при этом, выделяя огромное количество мощного излучения Фото: Daily Mail

Итак, сверхмассивные черные дыры, которые являются подпиткой для квазаров, становятся огромными за счет постоянного поглощения вещества. Иногда они могут приобрести свою огромную массу за счет слияния с другими черными дырами.

Какой предел размера черной дыры?

Но, по словам ученых, черные дыры могут поглощать только определенное количество вещества за определенное время. Астрономы оценили максимально возможную массу любой черной дыры, взяв эту скорость поглощения и умножили ее на известный возраст Вселенной, что дало теоретический предел возможно размера самой большой черной дыры и он составил примерно 50 млрд масс Солнца.

Астрономы оценили максимально возможную массу любой черной дыры, взяв эту скорость поглощения и умножили ее на известный возраст Вселенной, что дало теоретический предел возможно размера самой большой черной дыры и он составил примерно 50 млрд масс Солнца Фото: NASA

Это значит, что TON 618 хоть и считается самой большой черной дырой в известном космосе, все же может быть не рекордсменом. Возможно есть и другие объекты, которые тяжелее и больше. А может быть вообще черные дыры появляются не только в результате смерти огромных звезд. Некоторые из них, как предполагают теории, могли образоваться в результате сжатия огромных сгустков темной материи еще в самой ранней Вселенной. И эти черные дыры могут иметь просто невообразимые размеры и массу.

Как уже писал Фокус, ученые увидели, как черная дыра портит жизнь целой галактике. Оказывается, что даже самое слабое влияние этого объекта может изменить эволюцию целой галактики.