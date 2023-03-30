Астрономи використали світло, що залишилося після Великого вибуху, щоб розгадати галактичну таємницю
Учені досліджували дуже далеке скупчення галактик і зробили важливе відкриття, використовуючи реліктове випромінювання, тобто світло, що залишилося після Великого вибуху.
За допомогою наземного комплексу радіотелескопів ALMA, астрономи змогли виявити величезний резервуар із гарячого газу в скупченні галактик навколо галактики Павутина, яка все ще формується. За словами вчених, їм вдалося виявити найдавніші ознаки існування такого газу в скупченні галактик, пише Inverse.
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Учені змогли побачити протоскупчення галактик поряд із галактикою Павутина таким, яким воно було 10,8 млрд років тому. Тобто через 3 млрд років після Великого вибуху. Скупчення галактик є одними з найбільших об'єктів у Всесвіті, і нове дослідження ще раз доводить, що вони почали формуватися дуже рано в історії космосу. У скупченнях галактик іноді є тисячі галактик, що пов'язані між собою гравітацією, і між ними розташовується спеціальне міжгалактичне середовище, наповнене газом. І маса цього газу значно перевищує масу самих галактик.
Астрономи вже спостерігали за цим протоскупченням галактик, яке отримало таку ж назву, як і відома галактика Павутина. Скупчення галактик настільки масивні, що можуть збирати разом газ, який нагрівається під час потрапляння в скупчення. Але астрономи спостерігали перед тим лише нитки холодного газу, що простягається між галактиками в скупченні. Але теорії передбачають, що десь тут усе ж таки має бути величезний резервуар із гарячого газу. За словами вчених із Університету Трієста, що в Італії, моделювання передбачало наявність гарячого газу в протоскупченні галактик, але підтверджень цьому не було.
У результаті нового спостереження групі вчених вдалося виявити наявність резервуара з гарячого газу в скупченні галактик Павутина завдяки ефекту, що виникає, коли реліктове випромінювання проходить через гарячий газ. Коли це світло взаємодіє електронами, що швидко рухаються в гарячому газі, воно отримує трохи енергії, і його колір, або довжина хвилі, змінюється.
Так учені змогли підтвердити існування великої кількості гарячого газу в одному з найдавніших і дуже далеких скупчень галактик. Також учені змогли виміряти масу та форму цього гарячого газу.
За словами вчених, нове відкриття говорить про те, що ця гігантська структура, швидше за все, перетвориться на довгоживуче скупчення, а не розсіється з часом. Астрономи визначили, що в скупченні Павутина гарячий газ має температуру в кілька десятків мільйонів градусів за Цельсієм. Частина гарячого газу стане основою для появи нових зірок у галактиках, що входять до складу скупчення. За словами вчених, протягом наступних 10 млрд років скупчення ростиме, поки не стане приблизно в 10 разів більшим, ніж те, що бачать астрономи зараз.
Не варто забувати, що світлу потрібен час, щоб пролетіти через Усесвіт, а значить, скупчення галактик Павутина вже виросло до гігантських розмірів, але про це ми дізнаємося лише через 10 млрд років. Але на той час наше Сонце вже перетвориться на червоного гіганта й поглине Землю. Тому з нашої планети астрономи точно не зможуть дізнатися, які зміни відбулися в цьому галактичному скупченні.
Як писав Фокус, телескоп "Габбл" побачив таємничий об'єкт, який не піддається класифікації. Деякі об'єкти в космосі поєднують у собі відразу кілька особливих характеристик, так що однозначно визначити їхнє походження неможливо.