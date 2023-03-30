Астрономи використали світло, що залишилося після Великого вибуху, щоб розгадати галактичну таємницю

Учені досліджували дуже далеке скупчення галактик і зробили важливе відкриття, використовуючи реліктове випромінювання, тобто світло, що залишилося після Великого вибуху.

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За допомогою наземного комплексу радіотелескопів ALMA, астрономи змогли виявити величезний резервуар із гарячого газу в скупченні галактик навколо галактики Павутина, яка все ще формується. За словами вчених, їм вдалося виявити найдавніші ознаки існування такого газу в скупченні галактик, пише Inverse.

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Учені змогли побачити протоскупчення галактик поряд із галактикою Павутина таким, яким воно було 10,8 млрд років тому. Тобто через 3 млрд років після Великого вибуху. Скупчення галактик є одними з найбільших об'єктів у Всесвіті, і нове дослідження ще раз доводить, що вони почали формуватися дуже рано в історії космосу. У скупченнях галактик іноді є тисячі галактик, що пов'язані між собою гравітацією, і між ними розташовується спеціальне міжгалактичне середовище, наповнене газом. І маса цього газу значно перевищує масу самих галактик.

Учені змогли побачити протоскупчення галактик поряд із галактикою Павутина таким, яким воно було 10,8 млрд років тому. Тобто через 3 млрд років після Великого вибуху. Фото: ESO

Астрономи вже спостерігали за цим протоскупченням галактик, яке отримало таку ж назву, як і відома галактика Павутина. Скупчення галактик настільки масивні, що можуть збирати разом газ, який нагрівається під час потрапляння в скупчення. Але астрономи спостерігали перед тим лише нитки холодного газу, що простягається між галактиками в скупченні. Але теорії передбачають, що десь тут усе ж таки має бути величезний резервуар із гарячого газу. За словами вчених із Університету Трієста, що в Італії, моделювання передбачало наявність гарячого газу в протоскупченні галактик, але підтверджень цьому не було.

У результаті нового спостереження групі вчених вдалося виявити наявність резервуара з гарячого газу в скупченні галактик Павутина завдяки ефекту, що виникає, коли реліктове випромінювання проходить через гарячий газ. Коли це світло взаємодіє електронами, що швидко рухаються в гарячому газі, воно отримує трохи енергії, і його колір, або довжина хвилі, змінюється.

Так учені змогли підтвердити існування великої кількості гарячого газу в одному з найдавніших і дуже далеких скупчень галактик. Також учені змогли виміряти масу та форму цього гарячого газу.

У результаті нового спостереження групі вчених вдалося виявити наявність резервуара з гарячого газу в скупченні галактик Павутина завдяки ефекту, що виникає, коли реліктове випромінювання проходить через гарячий газ. Коли це світло взаємодіє електронами, що швидко рухаються в гарячому газі, воно отримує трохи енергії, і його колір, або довжина хвилі, змінюється. Фото: ESO

За словами вчених, нове відкриття говорить про те, що ця гігантська структура, швидше за все, перетвориться на довгоживуче скупчення, а не розсіється з часом. Астрономи визначили, що в скупченні Павутина гарячий газ має температуру в кілька десятків мільйонів градусів за Цельсієм. Частина гарячого газу стане основою для появи нових зірок у галактиках, що входять до складу скупчення. За словами вчених, протягом наступних 10 млрд років скупчення ростиме, поки не стане приблизно в 10 разів більшим, ніж те, що бачать астрономи зараз.

Не варто забувати, що світлу потрібен час, щоб пролетіти через Усесвіт, а значить, скупчення галактик Павутина вже виросло до гігантських розмірів, але про це ми дізнаємося лише через 10 млрд років. Але на той час наше Сонце вже перетвориться на червоного гіганта й поглине Землю. Тому з нашої планети астрономи точно не зможуть дізнатися, які зміни відбулися в цьому галактичному скупченні.

Як писав Фокус, телескоп "Габбл" побачив таємничий об'єкт, який не піддається класифікації. Деякі об'єкти в космосі поєднують у собі відразу кілька особливих характеристик, так що однозначно визначити їхнє походження неможливо.