Астрономы использовали оставшийся свет Большого взрыва, чтобы разгадать галактическую тайну

Ученые исследовали очень далекое скопление галактик и сделали важное открытие, используя реликтовое излучение, то есть свет, который остался после Большого взрыва.

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С помощью наземного комплекса радиотелескопов ALMA, астрономы смогли обнаружить огромный резервуар из горячего газа во все еще формирующемся скоплении галактик вокруг галактики Паутина. По словам ученых, им удалось обнаружить самые древние признаки существования такого газа в скоплении галактик, пишет Inverse.

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Ученые смогли увидеть протоскопление галактик, рядом с галактикой Паутина, таким каким оно было 10,8 млрд лет назад. То есть через 3 млрд лет после Большого взрыва. Скопления галактик являются одними из самых больших объектов во Вселенной и новое исследование еще раз доказывает, что они начали формироваться очень рано в истории космоса. В скоплениях галактик связанных между собой гравитацией иногда находятся тысячи галактик и между ними располагается особая межгалактическая среда, наполненная газом. И масса этого газа значительно превышает массу самих галактик.

Ученые смогли увидеть протоскопление галактик, рядом с галактикой Паутина, таким каким оно было 10,8 млрд лет назад. То есть через 3 млрд лет после Большого взрыва Фото: ESO

Астрономы уже наблюдали за этим протоскоплением галактик, которое получило такое же название, как и известная галактика Паутина. Скопления галактик настолько массивны, что могут собирать вместе газ, который нагревается при попадании в скопление. Но астрономы наблюдали до этого только нити холодного газа, который простирается между галактиками в скоплении. Но теории предсказывают, что где-то здесь все же должен быть огромный резервуар из горячего газа. По словам ученых из Университета Триеста, Италия, моделирование предсказывало наличие горячего газа в протоскоплениях галактик, но подтверждений этому не было.

В результате нового наблюдения группе ученых удалось обнаружить наличие резервуара из горячего газа в скоплении галактик Паутина благодаря эффекту, который возникает, когда реликтовое излучение проходит через горячий газ. Когда этот свет взаимодействует с быстро движущимися электронами в горячем газе, он получает немного энергии, и его цвет, или длина волны, немного меняется.

Таким образом ученые смогли подтвердить существование большого количества горячего газа в одном из самых древних и самых далеких скопления галактик. Также ученые смогли измерить массу и форму этого горячего газа.

В результате нового наблюдения группе ученых удалось обнаружить наличие резервуара из горячего газа в скоплении галактик Паутина благодаря эффекту, который возникает, когда реликтовое излучение проходит через горячий газ. Когда этот свет взаимодействует с быстро движущимися электронами в горячем газе, он получает немного энергии, и его цвет, или длина волны, немного меняется Фото: ESO

По словам ученых, новое открытие говорит о том, что данная гигантская структура, скорее всего, превратится в долгоживущее скопление, а не рассеется со временем. Астрономы определили, что в скоплении Паутина горячий газ имеет температуру в несколько десятков миллионов градусов Цельсия. Часть горячего газа станет основой для появления новых звезд в галактиках, составляющих скопление. По словам ученых, в течение следующих 10 млрд лет скопление будет расти, пока не станет примерно в 10 раз больше, чем то, которое видят астрономы сейчас.

Не стоит забывать, что свету требуется время, чтобы пролететь через Вселенную, а значит скопление галактик Паутина уже выросло до гигантских размеров, но об этом мы узнаем только через 10 млрд лет. Но к тому времени наше Солнце уже превратится в красного гиганта и поглотит Землю. Поэтому с нашей планеты астрономы точно не смогут узнать, какие изменения произошли в этом галактическом скоплении.

Как уже писал Фокус, телескоп Хаббл увидел таинственный объект, не поддающийся классификации. Некоторые объекты в космосе объединяют в себе сразу несколько особенных характеристик, так что однозначно определить их происхождение невозможно.