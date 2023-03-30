Телескоп Хаббл увидел таинственный объект, не поддающийся классификации (фото)

Некоторые объекты в космосе объединяют в себе сразу несколько особенных характеристик, так что однозначно определить их происхождение невозможно.

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Космический телескоп Хаббл сделал снимок далекого объекта, который очень сложно классифицировать. Изначально может показаться, что это обычная галактика, но на самом деле не все так просто, пишет Space.

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Новое изображение далекой галактики, которое сделал космический телескоп Хаббл опубликовало Европейское космическое агентство (ЕКА). Этот объект имеет название Z-229-15 и находится на расстоянии в 390 млн световых лет от Земли. Судя по изображению может показаться сразу, что это обычная спиральная галактика, имеющая два рукава, которые выходят из ее очень яркого ядра. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд.

По словам ученых из ЕКА, данный объект имеет сразу несколько особенных характеристик, а потому его нельзя отнести к одному типу космических объектов. То есть одновременно данную галактику можно классифицировать как три разных объекта, которые объединились в один. По словам ученых, можно сказать, что Z 229-15 – это особый класс космических объектов, который не может иметь единой классификации.

Во-первых, Z 229-15 все-таки действительно является спиральной галактикой, потому как большое количество звезд соединены в одну группу и связаны между собой гравитацией.

Новое изображение далекой галактики, которое сделал космический телескоп Хаббл опубликовало Европейское космическое агентство (ЕКА). Этот объект имеет название Z-229-15 и находится на расстоянии в 390 млн световых лет от Земли. Судя по изображению может показаться сразу, что это обычная спиральная галактика, которая имеет два рукава, которые выходят из ее очень яркого ядра. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд Фото: ESA

Во-вторых, этот объект является галактикой с активным ядром. То есть в центре этой галактики находится активное ядро, которое представляет собой особый центральный регион, он излучает очень много света из-за деятельности сверхмассивной черной дыры. Но черные дыры не излучают света, а он выходит из аккреционного диска, который кружит вокруг черной дыры и состоит из вещества, притянутого к себе черной дырой. Вещество в этом диске настолько сильно нагревается, что выпускает огромное количество энергии, а потому центр галактики такой яркий.

И, в-третьих, активное ядро галактики Z 229-15 также является квазаром, который представляет собой отдельный вид активных галактических ядер. Квазары являются одними из самых ярких объектов в космосе и находятся очень далеко от Земли. Изображение галактики Z 229-15 показывает, что из ее центра действительно выходит очень много света, а расстояние в 390 млн световых лет говорит о том, что это пусть и не очень далекий по космическим меркам, но все же квазар.

Но и это еще не все. В основном квазары выделяют так много света и являются такими яркими, что все остальные звезды в окружающей их галактике просто не видны. По словам ученых, если квазар не такой яркий, то галактика я активным ядром считается сейфертовской галактикой. На новом изображении телескопа Хаббл звезды в галактике видны, а значит все-таки это сейфертовская галактика.

Итак, в итоге получается, что далекий космический объект Z 229-15 технически является сейфертовской галактикой с активным галактическим ядром, которое принадлежит к подклассу квазаров. То есть сразу три важных типа космических объектов соединены в одном месте и данная галактика получила разные характерные особенности, что и усложняет ее классификацию.

Фокус уже писал о том, что телескоп Уэбб изучил горячую экзопланету. Как оказалось, планета, которая классифицируется как "горячий Юпитер", имеет очень необычный химический состав.

Также Фокус писал о таких необычных космических объектах, как нейтронные звезды. Считается, что в нашей галактике их около сотни миллионов, но обнаружить пока удалось только несколько тысяч таких звезд. Эти звезды почти в 2 раза превышают массу Солнца, имеют абсолютно гладкую поверхность, но по размерам они сопоставимы с размерами земного мегаполиса.