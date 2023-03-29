Телескоп Уэбб изучил горячую экзопланету: было сделано неожиданное открытие в ее атмосфере

Как оказалось, уже давно известная ученым планета, которая классифицируется как "горячий Юпитер", имеет очень необычный химический состав.

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Космический телескоп Уэбб изучил экзопланету HD149026b, которую еще называют Смертриос. Она находится на расстоянии в 257 световых лет от нас и ее классифицируют как "горячий Юпитер". Планета известна ученым с 2005 года, но новое наблюдение дало неожиданные результаты. Оказалось, что атмосферы планет-гигантов в нашей галактике могут сильно отличаться от атмосфер таких же планет в нашей Солнечной системе, пишет Space.

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Новое исследование далекой экзопланеты HD149026b застало ученых врасплох, ведь они получили неожиданные результаты. У газовых гигантов в нашей Солнечной системе, таких как Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун существует четкая зависимость между массой планеты и количеством тяжелых элементов в ее атмосфере. То есть, чем тяжелее гигант, тем меньше этих элементов.

Сравнительные размеры Нептуна, Смертриоса и Юпитера Фото: wikipedia

Раньше ученые уже наблюдали немного другой состав атмосферы у гигантских экзопланет, но состав атмосферы HD149026b очень сильно отличается. По словам Джейкоба Бина из Чикагского университета, США, атмосфера планеты Смертриос более богата тяжелыми элементами, а не водородом и гелием. Здесь были обнаружены высокие концентрации углерода и кислорода.

Как показало исследование, HD149026b, которая по массе эквивалентна Сатурну, содержит в своей атмосфере в 27 раз больше тяжелых элементов по сравнению с имеющимся здесь водородом и гелием, чем в составе атмосферы Сатурна.

Ученые относят экзопланету HD149026b к так называемым "горячим Юпитерам", то есть похожим на Юпитер планетам с очень высокой температурой. Эта планета вращается так близко к своей звезде, что год здесь длится всего 3 земных дня. Что касается температуры, то она в 3 раза выше чем на Венере и составляет примерно 1425 градусов Цельсия. Но, по словам ученых, все это не может объяснить необычный химический состав атмосферы этой планеты.

Ученые относят экзопланету HD149026b к так называемым "горячим Юпитерам", то есть похожим на Юпитер планетам с очень высокой температурой. Эта планета вращается так близко к своей звезде, что год здесь длится всего 3 земных дня. Что касается температуры, то она в 3 раза выше чем на Венере и составляет примерно 1425 градусов Цельсия Фото: NASA

По словам ученых, новое исследование показывает, что газовые гиганты в нашей галактике могут иметь существенные различия в своем составе. Ученые считают, что протопланетный диск, который окружал в далеком прошлом родительскую звезду этой планеты, содержал в себе гораздо больше углерода, чем кислорода, по сравнению с протопланетным диском из которого сформировались планеты Солнечной системы. Теперь ученые планируют изучить еще больше "горячих Юпитеров", чтобы выяснить, что лежит в основе их химического разнообразия.

"Это очередное доказательство того, что другие планеты формировались не совсем так, как и планеты в Солнечной системе. Мы продолжим дальше наши наблюдения и возможно сделаем еще немало важных открытий", — говорит Бин.

Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили новую экзопланету, которая имеет огромную плотность. При этом по размерам она почти похожа на Юпитер.

Также Фокус писал о том, что такое нейтронные звезды и как они появляются. Нейтронные звезды не такие плотные, как черные дыры, но они все равно плотнее любого другого известного ученым типа звезд.