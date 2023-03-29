Телескоп Вебб вивчив гарячу екзопланету: було зроблено несподіване відкриття в її атмосфері

Як виявилося, вже давно відома вченим планета, яка класифікується як "гарячий Юпітер", має дуже незвичайний хімічний склад.

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Космічний телескоп Вебб вивчив екзопланету HD149026b, яку також називають Смертріос. Вона знаходиться на відстані 257 світлових років від нас і її класифікують як "гарячий Юпітер". Планета відома вченим із 2005 року, але нове спостереження дало несподівані результати. Виявилося, що атмосфери планет-гігантів у нашій галактиці можуть сильно відрізнятися від атмосфер таких самих планет у нашій Сонячній системі, пише Space.

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Нове дослідження далекої екзопланети HD149026b застало вчених зненацька, адже вони отримали несподівані результати. У газових гігантів у нашій Сонячній системі, таких як Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун існує чітка залежність між масою планети та кількістю важких елементів у її атмосфері. Тобто чим важчий гігант, тим менше цих елементів.

Порівняльні розміри Нептуна, Смертріоса та Юпітера Фото: wikipedia

Раніше вчені вже спостерігали трохи інший склад атмосфери у гігантських екзопланет, але склад атмосфери HD149026b дуже відрізняється. За словами Джейкоба Біна з Університету Чикаго, США, атмосфера планети Смертріос більш багата важкими елементами, а не воднем і гелієм. Тут були виявлені високі концентрації вуглецю та кисню.

Як показало дослідження, HD149026b, яка за масою еквівалентна Сатурну, містить у своїй атмосфері в 27 разів більше важких елементів порівняно з воднем і гелієм, що є тут, ніж у складі атмосфери Сатурна.

Вчені відносять екзопланету HD149026b до так званих "гарячих Юпітерів", тобто схожих на Юпітер планет з дуже високою температурою. Ця планета обертається так близько до своєї зірки, що рік тут триває лише 3 земні дні. Що стосується температури, то вона в 3 рази вища ніж на Венері і становить приблизно 1425 градусів за Цельсієм. Але, за словами вчених, це не може пояснити незвичайний хімічний склад атмосфери цієї планети.

Вчені відносять екзопланету HD149026b до так званих "гарячих Юпітерів", тобто схожих на Юпітер планет з дуже високою температурою. Ця планета обертається так близько до своєї зірки, що рік тут триває лише 3 земні дні. Що стосується температури, то вона в 3 рази вища ніж на Венері і становить приблизно 1425 градусів за Цельсієм. Фото: NASA

За словами вчених, нове дослідження показує, що газові гіганти в нашій галактиці можуть мати суттєві відмінності у своєму складі. Вчені вважають, що протопланетний диск, який оточував у минулому зірку цієї планети, містив у собі набагато більше вуглецю, ніж кисню, порівняно з протопланетним диском, з якого сформувалися планети Сонячної системи. Тепер вчені планують вивчити ще більше "гарячих Юпітерів", щоб з'ясувати, що лежить в основі їхньої хімічної різноманітності.

"Це ще один доказ того, що інші планети формувалися не зовсім так, як планети в Сонячній системі. Ми продовжимо далі наші спостереження і, можливо, зробимо ще чимало важливих відкриттів", — говорить Бін.

Фокус вже писав про те, що астрономи виявили нову екзопланету, яка має величезну густину. При цьому, за розмірами, вона майже схожа на Юпітер.

Також Фокус писав про те, що таке нейтронні зірки та як вони з'являються. Нейтронні зірки не такі щільні, як чорні діри, але вони все одно щільніші будь-якого іншого відомого вченим типу зірок.