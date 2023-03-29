Унікальна планета. Вчені виявили новий "Юпітер", який щільніший за свинець

Нова планета, яку виявили астрономи, має масу, як 13 Юпітерів разом узятих.

Related video

За допомогою космічного телескопа TESS група астрономів виявила нову унікальну екзопланету, яка має неймовірно високу щільність і при цьому її розмір майже такий самий, як у Юпітера, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

Вчені з Лабораторії фізичних досліджень, Індія, проаналізували дані космічного телескопа TESS та виявили нову, унікальну екзопланету. Планета, яка отримала назву TOI-4603b, обертається навколо своєї зірки на відстані 730 світлових років від нас і має щільність, яка перевищує густину свинцю.

За словами вчених, це одна з найважчих та найщільніших планет, які були виявлені на сьогодні. Отримані дані показують, що TOI-4603b в 1,042 рази більше Юпітера за діаметром, майже в 13 разів більше цієї планети за масою і здійснює повний оберт навколо своєї зірки всього за 7,25 земних днів. Тобто рік тут триває трохи більше тижня.

За словами вчених, середня щільність цієї екзопланети становить 14,1 грама на кубічний сантиметр. Для порівняння, густина Землі – 5,51 грама на кубічний сантиметр, а Юпітера – 1,33 грама на кубічний сантиметр. У той же час щільність свинцю становить 11,3 грама на кубічний сантиметр. Тобто TOI-4603b щільніша за свинець і її густота майже в 3 рази більша за гущину Землі і трохи більша ніж у 9 разів більша за цупкість Юпітера.

За словами вчених, середня щільність цієї екзопланети становить 14,1 грама на кубічний сантиметр. Для порівняння, густота Землі – 5,51 грама на кубічний сантиметр, а Юпітера – 1,33 грама на кубічний сантиметр. У той же час густість свинцю становить 11,3 г на кубічний сантиметр. Тобто TOI-4603b щільніший за свинець і її цупкість майже в 3 рази більша за щільність Землі і трохи більш ніж у 9 разів більша за гущину Юпітера (на фото) Фото: NASA

Наразі вчені вважають, що об'єкт можна назвати планетою, якщо він не перевищує маси Юпітера у 10-13 разів. Нова планета знаходиться на самому краю цього діапазону, адже інші об'єкти, які більші за дану межу, вже є коричневими карликами.

Такий термін використовують астрономи для позначення, так би мовити, невдалих зірок. Вони не мають достатньо маси, що запустити таку ж термоядерну реакцію у своєму ядрі, як це роблять звичайні зірки, проте в їхніх ядрах плавиться ізотоп водню дейтерій. У ядрах традиційних зірок відбувається синтез водню із виділенням величезної кількості енергії.

Наразі вчені вважають, що об'єкт можна назвати планетою, якщо він не перевищує маси Юпітера у 10-13 разів. Нова планета знаходиться на самому краю цього діапазону, адже інші об'єкти, які більші за цю межу, вже є коричневими карликами. Фото: Universe Today

За словами астрономів, їм вдалося виявити унікальну планету, яка могла б стати Коричневим карликом, але залишилася газовим гігантом. Нове відкриття дає можливість отримати більше інформації про еволюцію як коричневих карликів, так і дуже важких планет.

За словами астрономів, їм вдалося виявити унікальну планету, яка могла б стати Коричневим карликом, але залишилася газовим гігантом. Нове відкриття дає можливість отримати більше інформації про еволюцію як коричневих карликів, так і дуже важких планет. Фото: NASA

Екзопланета TOI-4603b знаходиться дуже близько до своєї зірки, але спостереження вказують на те, що вона з'явилася набагато далі у цій зірковій системі. До речі, вчені з'ясували, що партнером цієї планети, який також обертається навколо місцевої зірки, є коричневий карлик.

Фокус вже писав про те, що астрономи виявили нову чорну діру, яка відноситься до рідкісного типу таких об'єктів – ультрамасивні чорні діри. Її маса перевищує масу Сонця у 30 млрд разів.

Також Фокус писав про те, що вчені продовжують ретельне дослідження планет, які схожі на Землю у відомій системі TRAPPIST-1. Нові спостереження показали, що на одній із цих екзопланет все ж таки відсутня атмосфера, хоча вчені і сподівалися її виявити.

Як уже писав Фокус, на початку цього року вчені змогли вперше безпосередньо сфотографувати Коричневий карлик, який розташований на відстані 150 світлових років від нас.