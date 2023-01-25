Не планета й не зірка. Вчені зробили перший в історії знімок зірки, що не відбулася (фото)

Цей унікальний коричневий карлик розташований у найближчому до нас розсіяному зірковому скупченні.

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Група японських учених за допомогою телескопа "Субару" й телескопа в Обсерваторії Кека (обидва перебувають на Гаваях) уперше отримали підтверджене пряме зображення коричневого карлика, який є компаньйоном зірки, пише Phys.

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Японські вчені отримали перше пряме зображення коричневого карлика, якого назвали HIP 21152 B, і він обертається навколо схожої на Сонце молодої зірки під назвою HIP 21152.

Саме зіркове скупчення розташоване в сузір'ї Тельця, і тут розташовується група молодих зірок, які з'явилися майже в один і той же час. Тому ці зірки та його планетні системи привернули увагу астрономів як важлива мета вивчення еволюції зірок і планет.

[ + – ] Японські вчені отримали перше пряме зображення коричневого карлика, якого назвали HIP 21152 B, і він обертається навколо схожої на Сонце молодої зірки під назвою HIP 21152 Фото: Wikipedia

Коричневий карлик HIP 21152 B, якого вчені виявили нещодавно, є першим підтвердженим випадком існування в зірки такого компаньйона за допомогою прямих зображень у скупченні Гіади. Маса цього об'єкта перебуває в межах від 22 до 36 мас Юпітера.

Коричневі карлики — це особливий тип об'єктів, маса яких більша, ніж у планет газових гігантів, і менша, ніж у звичайних зірок. По суті іноді коричневі карлики називають зірками, що не відбулися, адже їхня маса не сприяє підтримці стабільної тривалої термоядерної реакції в ядрі, яка б дозволила їм перетворитися на зірку.

[ + – ] Група японських учених за допомогою телескопа "Субару" й телескопа в Обсерваторії Кека (обидва перебувають на Гаваях) уперше отримали підтверджене пряме зображення коричневого карлика, який є компаньйоном зірки Фото: mask-covid

За словами вчених, коричневі карлики корисні для вивчення еволюції планет-гігантів, оскільки планети, схожі на Юпітер, і не надто важкі коричневі карлики можуть мати схожі характеристики.

Ці об'єкти можуть просто переміщатися в космосі без прив'язки до будь-якої зірки, а можуть обертатися навколо зірок. Уперше коричневих карликів виявили ще 28 років тому, і з того часу вченим стало відомо про кілька тисяч подібних об'єктів. Але коричневі карлики, які є компаньйонами зірок, — це дуже рідкісне явище.

Учені з Національного інституту природничих наук, що в Японії, для виявлення, фотографування та вивчення HIP 21152 B використовували дані телескопа "Субару" й телескопа в Обсерваторії Кека, які розташовані на Гаваях.

Ученим вдалося отримати чотири прямі зображення нового коричневого карлика. Також учені з'ясували, що цей об'єкт перебуває в стадії переходу від коричневого карлика типу L до коричневого карлика типу T. Це означає, що температура в його атмосфері знижується та стає холоднішою. Хоча в будь-якому випадку його температура складатиме приблизно 1000 градусів за Цельсієм.

За словами Масаюки Кузухари з Національного інституту природничих наук, нове дослідження може дати важливий ключ до розуміння природи атмосфер планет-гігантів і коричневих карликів.

Як уже писав Фокус, учені виявили планету, в ядрі якої відбувається термоядерна реакція. Виявилося, що ця планета, яка розташована за 130 світлових років від нас, є чимось середнім між звичайною екзопланетою і коричневим карликом.

Також Фокус писав про те, що космічний телескоп Вебба знайшов елементи життя в найхолоднішій молекулярній хмарі. Телескопу вдалося знайти елементи заселених світів там, де формуються нові зірки та планети.