Не планета и не звезда. Ученые сделали первый в истории снимок несостоявшейся звезды (фото)

Этот уникальный коричневый карлик находится в ближайшем к нам рассеянном звездном скоплении.

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Группа японских ученых с помощью телескопа "Субару" и телескопа в Обсерватории Кека (оба находятся на Гавайях) впервые получили подтвержденное прямое изображение коричневого карлика, который является компаньоном звезды, пишет Phys.

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Японские ученые получили первое прямое изображение коричневого карлика, которого назвали HIP 21152 B и он вращается вокруг похожей на Солнце молодой звезды под названием HIP 21152. Эта звезда находится в ближайшем к Земле рассеянном звездном скоплении Гиады на расстоянии в 150 световых лет от нас.

Само звездное скопление находится в созвездии Тельца и здесь располагается группа молодых звезд, которые появились почти в одно и то же время. Поэтому данные звезды и их планетные системы привлекли внимание астрономов как важная цель для изучения эволюции звезд и планет.

[ + – ] Японские ученые получили первое прямое изображение коричневого карлика, которого назвали HIP 21152 B и он вращается вокруг похожей на Солнце молодой звезды под названием HIP 21152. Эта звезда находится в ближайшем к Земле рассеянном звездном скоплении Гиады (на фото) на расстоянии в 150 световых лет от нас Фото: Wikipedia

Коричневый карлик HIP 21152 B, которого ученые обнаружили недавно, представляет собой первый подтвержденный случай существования у звезды такого компаньона с помощью прямых изображений в скоплении Гиады. Масса этого объекта находится в пределах от 22 до 36 масс Юпитера.

Коричневые карлики представляют собой особый тип объектов, масса которых больше, чем у планет газовых гигантов и меньше, чем у обычных звезд. По сути иногда коричневые карлики называют несостоявшимися звездами, ведь их масса не способствует поддержанию стабильной длительной термоядерной реакции в ядре, которая бы позволила им превратиться в звезду.

[ + – ] Группа японских ученых с помощью телескопа "Субару" и телескопа в Обсерватории Кека (оба находятся на Гавайях) впервые получили подтвержденное прямое изображение коричневого карлика, который является компаньоном звезды Фото: phys.org

По словам ученых, коричневые карлики полезны для изучения эволюции планет-гигантов, поскольку планеты, похожие на Юпитер и не слишком тяжелые коричневые карлики могут иметь похожие характеристики.

Эти объекты могут просто перемещаться в космосе без привязки к какой-либо звезде, а могут и вращаться вокруг звезд. Впервые коричневые карлики обнаружили еще 28 лет назад и с тех пор ученым известно о нескольких тысячах подобных объектов. Но коричневые карлики, которые являются компаньонами звезд – это явление очень редкое.

Ученые из Национального института естественных наук, Япония, для обнаружения, фотографирования и изучения HIP 21152 B ипользовали данные телескопа "Субару" и телескопа в Обсерватории Кека, которые находятся на Гавайях.

Ученым удалось получить четыре прямых изображения нового коричневого карлика. Также ученые выяснили, что этот объект находится в стадии перехода от коричневого карлика типа L к коричневому карлику типа T. Это значит, что температура в его атмосфере снижается и он становится холоднее. Хотя в любом случае его температура будет составлять примерно 1000 градусов Цельсия.

По словам Масаюки Кузухара из Национального института естественных наук, новое исследование может дать важный ключ к пониманию природы атмосфер планет-гигантов и коричневых карликов.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили планету, в ядре которой происходит термоядерная реакция. Оказалось, что эта планета, которая находится в 130 световых годах от нас, представляет собой нечто среднее между обычной экзопланетой и коричневым карликом.

Также Фокус писал о том, что космический телескоп Уэбб нашел элементы жизни в самом холодном молекулярном облаке. Телескопу удалось найти элементы обитаемых миров там, где формируются новые звезды и планеты.