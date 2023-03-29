Уникальная планета. Ученые обнаружили новый "Юпитер", который плотнее свинца

Новая планета, которую обнаружили астрономы, имеет массу, как 13 Юпитеров вместе взятых.

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С помощью космического телескопа TESS группа астрономов обнаружила новую уникальную экзопланету, которая имеет невероятно высокую плотность и при этом ее размер почти такой же, как и у Юпитера, пишет ScienceAlert.

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Ученые из Лаборатории физических исследований, Индия, проанализировали данные космического телескопа TESS и обнаружили новую, уникальную экзопланету. Планета, которая получила название TOI-4603b, вращается вокруг своей звезды на расстоянии в 730 световых лет от нас и имеет плотность, которая превышает плотность свинца.

По словам ученых, это одна из самых тяжелых и самых плотных планет, которые были обнаружены на сегодняшний день. Полученные данные показывают, что TOI-4603b в 1,042 раза больше Юпитера по диаметру, почти в 13 раз больше этой планеты по массе и совершает полный оборот вокруг своей звезды всего за 7,25 земных дней. То есть год здесь продолжается чуть больше недели.

По словам ученых средняя плотность этой экзопланеты составляет 14,1 грамма на кубический сантиметр. Для сравнения, плотность Земли — 5,51 грамма на кубический сантиметр, а Юпитера — 1,33 грамма на кубический сантиметр. В то же время плотность свинца составляет 11,3 грамма на кубический сантиметр. То есть TOI-4603b плотнее свинца и ее плотность почти в 3 раза больше плотности Земли и чуть более чем в 9 раз больше плотности Юпитера.

По словам ученых средняя плотность этой экзопланеты составляет 14,1 грамма на кубический сантиметр. Для сравнения, плотность Земли — 5,51 грамма на кубический сантиметр, а Юпитера — 1,33 грамма на кубический сантиметр. В то же время плотность свинца составляет 11,3 грамма на кубический сантиметр. То есть TOI-4603b плотнее свинца и ее плотность почти в 3 раза больше плотности Земли и чуть более чем в 9 раз больше плотности Юпитера (на фото) Фото: NASA

Сейчас ученые считают, что объект можно назвать планетой, если он не превышает массы Юпитера в 10-13 раз. Новая планета находится на самом краю этого диапазона, ведь другие объекты, которые больше данного предела, уже являются коричневыми карликами.

Такой термин используют астрономы для обозначения так называемых неудачных звезд. Они не имеет достаточно массы, что запустить такую же термоядерную реакцию в своем ядре, как это делают обычные звезды, и тем не менее в их ядрах плавится изотоп водорода дейтерий. В ядрах обычных звезд происходит синтез водорода с выделением огромного количества энергии.

Сейчас ученые считают, что объект можно назвать планетой, если он не превышает массы Юпитера в 10-13 раз. Новая планета находится на самом краю этого диапазона, ведь другие объекты, которые больше данного предела, уже являются коричневыми карликами Фото: Universe Today

По словам астрономов, им удалось обнаружить уникальную планету, которая могла бы стать коричневым карликом, но осталась газовым гигантом. Новое открытие дает возможность получить больше информации об эволюции как коричневых карликов, так и таких очень тяжелых планет.

По словам астрономов, им удалось обнаружить уникальную планету, которая могла бы стать коричневым карликом, но осталась газовым гигантом. Новое открытие дает возможность получить больше информации об эволюции как коричневых карликов, так и таких очень тяжелых планет Фото: NASA

Экзопланета TOI-4603b находится очень близко к своей звезде, но наблюдения указывают на то, что она появилась намного дальше в данной звездной системе. Кстати, ученые выяснили, что "партнером" этой планеты, который также вращается вокруг местной звезды, является коричневый карлик.

Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили новую черную дыру, которая относится к редкому типу таких объектов – ультрамассивные черные дыры. Ее масса превышает массу Солнца в 30 млрд раз.

Также Фокус писал о том, что ученые продолжают тщательное исследование планет, которые похожи на Землю в известной системе TRAPPIST-1. Новые наблюдения показали, что на одной из этих экзопланет все же отсутствует атмосфера, хотя ученые и надеялись ее обнаружить.

Как уже писал Фокус, в начале этого года ученые смогли впервые напрямую сфотографировать коричневый карлик, который расположен на расстоянии в 150 световых лет от нас.