Космічна корова. Астрономи побачили найбільш плоский вибух із коли-небудь виявлених у космосі

Надзвичайно плоский вибух, який отримав назву "Корова", поки що неможливо пояснити.

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Вчені побачили, як вибухнула зірка в далекій галактиці на відстані 180 мільйонів світлових років від нас. Цей космічний вибух, який мав розмір Сонячної системи, виявився найбільш плоским, тобто дуже схожим на плоский диск, ніж інші відомі вибухи зірок. Таким чином, форма цього вибуху кидає виклик усьому тому, що знають вчені про ці космічні події, пише Live Science.

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Дуже рідкісний вибух зірки

Вчені використовували Ліверпульський телескоп, розташований на Канарських островах, щоб проаналізувати світло, яке виходило внаслідок дуже рідкісного явища. Цей космічний вибух називається швидким синім оптичним транзієнтом (FBOT) і є найбільш незвичайним вибухом, який коли-небудь бачили астрономи. На відміну від звичайних сферичних вибухів, які відбуваються внаслідок смерті зірки, цей вибух мав форму млинця, тобто був найбільш плоским із відомих.

Вчені використали спостереження за вихідним світлом і з'ясували, що найбільш плоский вибух стався в далекій галактиці на відстані 180 млн світлових років від нас і за розмірами його можна порівняти з розмірами всієї Сонячної системи.

Дивні космічні "корови"

Дуже рідкісні явища під назвою FBOT астрономи називають "корова". На сьогодні цей вибух є лише одним із п'яти йому подібних, що змогли побачити вчені у космосі. До цих пір точно не відомо, як вони з'являються, але вчені вважають, що нове відкриття допоможе вирішити частину цієї космічної головоломки.

За словами Джастіна Маунда з Університету Шеффілда, Велика Британія, про такі вибухи, як FBOT, відомо дуже мало. Ці вибухи відбуваються не так, як зазвичай вибухають зірки наприкінці свого життя. Вчений називає ці явища дуже дивними подіями, а нове відкриття робить їх ще більш дивними.

Цей космічний вибух називається швидким синім оптичним транзієнтом (FBOT) і є незвичайним вибухом, який коли-небудь бачили астрономи. На відміну від звичайних сферичних вибухів, які відбуваються внаслідок смерті зірки, цей вибух мав форму млинця, тобто був найплощим із відомих Фото: Live Science

Ці вибухи відрізняються від вибухів наднових, які є найпоширенішими вибухами зірок. Коли в останніх закінчується паливо для підтримки термоядерної реакції в ядрі, відбувається масштабний вибух, в результаті якого в космос відлітає величезна кількість речовини, а саме ядро стискається.

"Ми ніколи не могли навіть подумати, що подібні вибухи можуть бути такими надзвичайно плоскими. Я сподіваюся, що нове відкриття допоможе нам розібратися з цими незвичайними явищами та розгадати їхні загадки", — каже Маунд.

Також вчені вказують на той факт, що FBOT є яскравішими вибухами, ніж наднові, але їхня яскравість дуже швидко знижується. Наразі, за словами Маунда, варто визнати той факт, що FBOT не є сферичними подіями.

Чому відбувається такий космічний вибух?

За словами астрономів, одним із потенційних пояснень того, як стався цей неймовірно плоский вибух, а також, як взагалі відбуваються FBOT, може бути той факт, що зірка могла створити диск із речовини безпосередньо перед своєю смертю. Ще одним поясненням появи таких вибухів може бути невдалий вибух наднової.

"Тепер ми точно знаємо, що виявлена незвичайна форма цього космічного вибуху є ключем до розуміння природи цих загадкових вибухів. Також це кидає виклик усьому тому, що ми знаємо про те, як можуть вибухати зірки у Всесвіті", — каже Маунд.

Тепер вчені хочуть знайти ще більше FBOT, щоб з'ясувати, скільки з них мають таку ж плоску форму.

Фокус вже писав про недавнє дослідження, в якому вчені дійшли висновку, що те, що вони вважали радіогалактикою, насправді є надмасивною чорною діркою, що випускає струмінь плазми у бік Землі.

Також Фокус писав про те, що вчені побачили наднову, що перелякала зоречотів у 185 році нашої ери. Тоді астрономи стали свідками появи на небі яскравого спалаху, і цей об'єкт вони назвали "гостьовою зіркою".