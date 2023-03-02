Зірка зазирнула у гості. Вчені побачили наднову, яка злякала астрологів у 185 році нашої ери (фото)

У 185 році нашої ери китайські астрономи стали свідками появи на небі яскравого спалаху, і цей об'єкт вони назвали "гостьовою зіркою".

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Учені отримали нове найдеталізованіше зображення залишку найстарішої відомої людям наднової за допомогою приладу, призначеного для вивчення темної матерії, пише Space.

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Залишок першої в історії наднової, тобто масштабного вибуху зірки, який побачили ще в 185 році нашої ери китайські астрономи, зняла з найвищою деталізацією камера вивчення темної матерії. Вона встановлена на телескопі імені Віктора Бланка в Міжамериканській обсерваторії Серро-Тололо у Чилі. Залишок наднової, який тепер відомий як RCW 86 — це все, що залишилося від білого карлика, який вибухнув понад 1800 років тому. Першими, хто побачив спалах цієї наднової стали китайські астрономи, які назвали її "гостьовою зіркою".

На новому зображенні залишку наднової, яка сьогодні відома як SN 185 (за роком появи події), чітко видно розсіяні хмари пилу та газу, які розташовані навколо місця вибуху. Вибух наднової був настільки потужним, що не залишив поза увагою давніх учених, які докладно описали цю подію в документах, що збереглися до наших днів.

[ + – ] Залишок першої в історії наднової, тобто масштабного вибуху зірки, який побачили ще в 185 році нашої ери китайські астрономи, зняла з найвищою деталізацією камера вивчення темної матерії. Вона встановлена на телескопі імені Віктора Бланка в Міжамериканській обсерваторії Серро-Тололо у Чилі. Залишок наднової, який тепер відомий як RCW 86 — це все, що залишилося від білого карлика, який вибухнув понад 1800 років тому. Першими, хто побачив спалах цієї наднової стали китайські астрономи, які назвали її "гостьовою зіркою" Фото: NOIRLab

Китайські вчені в 185 році нашої ери назвали яскравий спалах "гостьовою зіркою" через тимчасовий характер перебування об'єкта видимим у небі. Хоча цей часовий відрізок становив аж 8 місяців. Зараз астрономи знають, що вибух наднової SN 185 стався на відстані 8 тисяч світлових років від нас, після чого залишилася лише величезна оболонка з речовини, що оточує місце вибуху, яка називається RCW 86. Завдяки високій чутливості приладу Dark Energy Camera вчені змогли отримати новий погляд на залишок наднової та на те, як він виглядає сьогодні.

Хоча астрономи зараз упевнені в тому, що RCW 86 є залишком наднової SN 185, так було не завжди. Довгий час учені вважали, що розміри цього об'єкта занадто великі для того, щоб бути залишком зірки, що вибухнула, всього 1800 років тому.

[ + – ] Попереднє комбіноване зображення залишку наднової RCW 86 в інфрачервоному та рентгенівському діапазонах Фото: NASA

Попередні дослідження вказували на те, що після вибуху наднової речовини, що відлетіла в космос, знадобиться як мінімум 10 тисяч років, щоб знаходитися так далеко від точки вибуху. Але на початку 2000-х астрономи з'ясували, що залишок наднової розширюється зі значно більшою швидкістю, ніж це роблять інші подібні об'єкти. Остаточну точку в суперечках поставили спостереження космічного телескопа "Спітцер", які довели, що RCW 86 є залишком наднової SN 185.

[ + – ] Учені також з'ясували, що ця наднова належить до типу Ia, які є найенергійнішими вибухами серед наднових. Такий вибух відбувається після того, як у подвійній зірковій системі білий карлик за допомогою своєї гравітації забере майже всю речовину із сусідньої зірки. Коли він досягає певної маси, відбувається такий масштабний космічний вибух. Під час вибуху наднових типу Ia виділяється так багато світла, що найімовірніше давні вчені могли спостерігати за цією подією навіть неозброєним оком Фото: ESO

Учені також з'ясували, що ця наднова належить до типу Ia, які є найенергійнішими вибухами серед наднових. Такий вибух відбувається після того, як у подвійній зірковій системі білий карлик за допомогою своєї гравітації забере майже всю речовину із сусідньої зірки. Коли він досягає певної маси, відбувається такий масштабний космічний вибух. Під час вибуху наднових типу Ia виділяється так багато світла, що найімовірніше давні вчені могли спостерігати за цією подією навіть неозброєним оком

Астрономи сподіваються, що цей новий і глибший погляд на залишок наднової допоможе їм краще зрозуміти загадкову фізику цієї структури та процес її формування.

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