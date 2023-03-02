Незвичайний політ. Останки чотирьох померлих президентів США відправлять до космосу: навіщо це потрібно

Нова ідея американської приватної компанії має трохи дивний вигляд, але там вважають, що таким чином можна зберегти історію США.

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"Мертві американські президенти, пристебніть ремені! Ви вирушаєте до космосу, хочете ви того чи ні". Приблизно так можна озвучити незвичайну ідею приватної американської компанії Celestis відправити ДНК чотирьох померлих президентів США в космос. Але це справді відбудеться вже у 2023 році, пише IFLScience.

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Насправді компанія Celestis, створена ще 1994 року, займається відправленням у навколоземний простір кремованих людських рештків з 1997 року. Ця процедура отримала назву космічний похорон. Компанія запускає останки в космос як додаткове корисне навантаження на різних ракетах-носіях уже багато років поспіль. Насправді в космос відправляють не весь прах цілком, а лише від 1 до 7 грамів.

[ + – ] Перший президент США Джордж Вашингтон Фото: Wikipedia

Нова ідея компанії Celestis полягає в тому, щоб відправити ДНК колишніх президентів США Джорджа Вашингтона, Рональда Рейгана, Джона Ф. Кеннеді і Дуайта Ейзенхауера в космос у спеціальних капсулах на орбіту навколо Сонця. Цей космічний похорон має відбутися в межах першого запуску нової важкої ракети-носія Vulcan від компанії United Launch Alliance. Дата поки що невідома, але це має відбутися у 2023 році.

[ + – ] Змодельований запуск ракети-носія Vulcan Фото: Wikipedia

У компанії Celestis вважають, що такий політ уможливить створення своєрідного космічного сховища даних, яке зможуть використати майбутні покоління землян, що заселять інші планети, для вивчення історії США та Землі загалом. Тобто ці та, можливо, інші ДНК, відправлені майбутньому, можуть стати біологічними підручниками історії для майбутніх поколінь, які мігрують із Землі.

За словами представників американської компанії, так само як зараз вчені вивчають ДНК стародавніх людей і з'ясовують способи їхньої міграції з континенту на континент, так само майбутні земляни зможуть вивчати міграцію людей на інші планети.

[ + – ] 35-й президент США Джон Ф. Кеннеді Фото: Wikipedia

Водночас у Celestis точно не уявляють, як цивілізація майбутнього відшукає в космосі капсули з ДНК тих самих президентів, але це, ймовірно, й не важливо, головне здійснити цей політ, пише IFLScience. У будь-якому разі в Celestis вважають, що вивчення ДНК, вже давніх для землян майбутнього, людей, зможе надати їм цінну інформацію про людину з минулого.

Значну кількість ДНК американських президентів люди майбутнього зможуть витягти з волосся, яке якраз і буде поміщено в спеціальні капсули. У Celestis вважають, що цей політ увійде в підручники історії завдяки наявності ДНК історичних особистостей.

Фокус вже писав про те, що китайський марсохід виявив приховані структури під поверхнею Марса і ця подія, швидше за все, точно увійде до підручників історії. Хоча потрібні додаткові дані, які отримати зараз вельми проблематично через те, що цей апарат, можливо, вже ніколи не продовжить свою роботу.