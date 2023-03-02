Необычный полет. Останки четырех умерших президентов США отправят в космос: зачем это нужно

Новая идея американской частной компании выглядит немного странно, но там считают, что таким образом можно сохранить историю США.

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"Мертвые американские президенты, пристегните ремни! Вы отправляетесь в космос, хотите вы того или нет". Примерно так может быть озвучена необычная идея частной американской компании Celestis отправить ДНК четырех умерших президентов США космос. Но это действительно произойдет уже в 2023 году, пишет IFLScience.

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На самом деле, компания Celestis, созданная еще в 1994 году занимается отправкой в околоземное пространство кремированных человеческих останков с 1997 года. Эта процедура получила название космические похороны. Компания запускает останки в космос в качестве дополнительной полезной нагрузки на разных ракетах-носителях вот уже много лет подряд. На самом деле в космос отправляется не весь прах целиком, а только от 1 до 7 граммов.

[ + – ] Первый президент США Джордж Вашингтон Фото: Wikipedia

Новая идея компании Celestis состоит в том, чтобы отправить ДНК бывших президентов США Джорджа Вашингтона, Рональда Рейгана, Джона Ф. Кеннеди и Дуайта Эйзенхауэра в космос в специальных капсулах на орбиту вокруг Солнца. Эти космические похороны должны состояться в рамках первого запуска новой тяжелой ракеты-носителя Vulcan от компании United Launch Alliance. Дата пока неизвестна, но это должно произойти в 2023 году.

[ + – ] Смоделированный запуск ракеты-носителя Vulcan Фото: Wikipedia

В компании Celestis считают, что такой полет сделает возможным создание своеобразного космического хранилища данных, которое смогут использовать будущие поколения землян, заселившие другие планеты, для изучения истории США и Земли в целом. То есть эти и возможно другие ДНК, отправленные будущем, могу стать биологическими учебниками истории для будущих поколений, которые мигрируют с Земли.

По словам представителей американской компании, так же как сейчас ученые изучают ДНК древних людей и выясняют способы их миграции с континента на континент, так же будущие земляне смогут изучать миграцию людей на другие планеты.

[ + – ] 35-й президент США Джон Ф. Кеннеди Фото: Wikipedia

В то же время в Celestis точно не представляют, как цивилизация будущего отыщет в космосе капсулы с ДНК тех же президентов, но это, вероятно и не важно, главное осуществить этот полет, пишет IFLScience. В любом случае в Celestis считают, что изучение ДНК уже древних для землян будущего, людей, сможет предоставить им ценную информацию о человеке из прошлого.

Значительное количество ДНК американских президентов люди будущего смогут извлечь из волос, которые как раз и будут помещены в специальные капсулы. В Celestis считают, что этот полет войдет в учебники истории благодаря наличию ДНК исторических личностей.

Фокус уже писал о том, что китайский марсоход обнаружил скрытые структуры под поверхностью Марса и это событие скорее всего точно войдет в учебники истории. Хотя требуются дополнительные данные, которые получить сейчас весьма проблематично из такого что данный аппарат возможно уже никогда не продолжит свою работу.