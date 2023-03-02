Звезда заглянула в гости. Ученые увидели сверхновую, перепугавшую звездочетов в 185 году нашей эры (фото)

В 185 году нашей эры китайские астрономы стали свидетелями появления на небе яркой вспышки, и этот объект они назвали "гостевой звездой".

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Ученые получили новое самое детализированное изображение остатка самой старой известной людям сверхновой с помощью прибора, предназначенного для изучения темной материи, пишет Space.

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Остаток первой в истории сверхновой, то есть масштабного взрыва звезды, который увидели еще в 185 году нашей эры китайские астрономы, запечатлела с высочайшей детализацией камера для изучения темной материи. Она установлена на телескопе имени Виктора Бланко в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили. Остаток сверхновой, который теперь известен как RCW 86 — это все, что осталось от белого карлика, который взорвался более 1800 лет назад. Первыми, кто увидел вспышку этой сверхновой стали китайские астрономы, которые назвали ее "гостевой звездой".

На новом изображении остатка сверхновой, которая сегодня известная как SN 185 (по году появления события), четко видны рассеянные облака пыли и газа, которые расположены вокруг места взрыва. Взрыв сверхновой был настолько мощным, что не оставил без внимания древних ученых, которые подробно описали это событие в сохранившихся до наших дней документах.

[ + – ] Остаток первой в истории сверхновой, то есть масштабного взрыва звезды, который увидели еще в 185 году нашей эры китайские астрономы, запечатлела с высочайшей детализацией камера для изучения темной материи. Она установлена на телескопе имени Виктора Бланко в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили. Остаток сверхновой, который теперь известен как RCW 86 — это все, что осталось от белого карлика, который взорвался более 1800 лет назад. Первыми, кто увидел вспышку этой сверхновой стали китайские астрономы, которые назвали ее "гостевой звездой" Фото: NOIRLab

Китайские ученые в 185 году нашей эры назвали яркую вспышку "гостевой звездой" из-за временного характера пребывания объекта видимым в небе. Хотя этот временной отрезок составил целых 8 месяцев. Сейчас астрономы знают, что взрыв сверхновой SN 185 произошел на расстоянии в 8 тысяч световых лет от нас, после чего осталась лишь огромная оболочка из вещества, окружающая место взрыва, которая называется RCW 86. Благодаря высочайшей чувствительности прибора Dark Energy Camera ученые смогли получить новый взгляд на остаток сверхновой и на то, как он выглядит сегодня.

Хотя астрономы сейчас уверены в том, что RCW 86 является остатком сверхновой SN 185, так было не всегда. Долгое время ученые считали, что размеры этого объекта слишком велики для того, чтобы быть остатком взорвавшейся звезды всего 1800 лет назад.

[ + – ] Предыдущее комбинированное изображение остатка сверхновой RCW 86 в инфракрасном и рентгеновском диапазонах Фото: NASA

Предыдущие исследования указывали на то, что после взрыва сверхновой улетевшему в космос веществу понадобится как минимум 10 тысяч лет, чтобы находиться так далеко от точки взрыва. Но в начале 2000-х астрономы выяснили, что остаток сверхновой расширяется с гораздо большей скоростью, чем это делают другие подобные объекты. Окончательную точку в спорах поставили наблюдения космического телескопа "Спитцер", которые доказали, что RCW 86 действительно является остатком сверхновой SN 185.

[ + – ] Ученые также выяснили, что данная сверхновая относится к типу Ia, которые являются самыми энергичными взрывами среди сверхновых. Такой взрыв происходит после того, как в двойной звездной системе белый карлик с помощью своей гравитации заберет почти все вещество с соседней звезды. Когда он достигает определенной массы, то происходит такой масштабный космический взрыв. Во время взрыва сверхновых типа Ia выделяется так много света, что скорее всего древние ученые могли наблюдать за этим событием даже невооруженным глазом Фото: ESO

Ученые также выяснили, что данная сверхновая относится к типу Ia, которые являются самыми энергичными взрывами среди сверхновых. Такой взрыв происходит после того, как в двойной звездной системе белый карлик с помощью своей гравитации заберет почти все вещество с соседней звезды. Когда он достигает определенной массы, то происходит такой масштабный космический взрыв. Во время взрыва сверхновых типа Ia выделяется так много света, что скорее всего древние ученые могли наблюдать за этим событием даже невооруженным глазом.

Астрономы надеются, что этот новый и более глубокий взгляд на остаток сверхновой поможет им лучше понять загадочную физику этой структуры и процесс ее формирование.

Как уже писал Фокус, американская компания собирается отправить в космос останки четырех умерших президентов США. Эта выглядит немного странно, но организаторы полета считают, что таким образом можно сохранить историю США.

Также Фокус писал о том, что ученые из NASA придумали способ как можно выжить на Венере в течении одного местного дня, что соответствует 120 земным дням.