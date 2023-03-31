У 10 млн разів більше Сонця. Знайдено найдавнішу чорну діру, чий розмір не можуть пояснити

Вчені вважають, що чорна діра з раннього Всесвіту з'явилася внаслідок смерті однієї з перших величезних зірок у космосі.

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Американські вчені проаналізували дані спостережень космічного телескопа Вебб і знайшли активну надмасивну чорну діру, маса якої в 10 млн разів більша за масу Сонця. Як показало спостереження, ця чорна діра вже існувала через 570 млн років після Великого вибуху і на той час продовжувала набирати масу, пише ScienceAlert.

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Найдавніша чорна діра існувала через 570 млн років після Великого вибуху

Автор нового дослідження, Ребекка Ларсон з Техаського університету в Остіні, США, провела ретельний аналіз даних, отриманих в результаті спостереження за однією з найдавніших відомих галактик, що отримала назву CEERS_1019. Виявилося, що в центрі галактики знаходиться активне галактичне ядро, яке живить надмасивна чорна діра. Вона існувала вже через 570 млн років після народження Всесвіту, а значить поки є найдавнішою чорною дірою з усіх відомих. При цьому вчені вказують на те, що на момент спостереження ця чорна діра продовжувала набирати свою масу за рахунок поглинання навколишньої речовини, хоча вже мала масу в 10 млн мас Сонця.

За словами Ларсон, це відкриття може допомогти розгадати одну з важливих таємниць раннього Всесвіту, яка полягає в тому, що якимось чином найбільш раннім чорним дірам вдалося вирости до дуже великих розмірів за дуже короткий період часу.

Занадто багато світла

Зазвичай галактики з раннього Всесвіту випромінюють або світло від активних галактичних ядер, які живлять чорні діри, або світло, що з'являється від процесу появи нових зірок. Але Ларсон виявила одночасно два типи світла в одній галактиці, і це було дуже несподівано.

"CEERS_1019 є однією з найяскравіших галактик з раннього Всесвіту, тому телескоп Вебб досліджував саме її. Я і мої колеги були дуже здивовані, коли після аналізу даних побачили, що світло в цій галактиці виходить із двох джерел одночасно. Хоча більше світла виходить від появи нових зірок, все-таки нам вдалося знайти найдавнішу надмасивну чорну діру, з відомих на сьогоднішній день", — каже Ларсон.

Автор нового дослідження, Ребекка Ларсон з Техаського університету в Остіні, США, провела ретельний аналіз даних, отриманих в результаті спостереження за однією з найдавніших відомих галактик, яка отримала назву CEERS_1019. Виявилося, що в центрі галактики знаходиться активне галактичне ядро, яке живить надмасивна чорна діра Фото: ScienceAlert

Як з'явилася найдавніша чорна діра?

За словами вчених, на сьогодні відомі ще дві дуже давні надмасивні чорні діри, що існували через 670 та 690 млн років після Великого вибуху. Одна з них має масу 800 млн мас Сонця, а друга – 1,9 млрд мас Сонця.

За словами Ларсон, досі залишається загадкою, як ці гіганти могли з'явитися в такому ранньому Всесвіті. Можливо, нова чорна діра є предком таких більш великих чорних дір, тобто вона є початковим етапом для появи таких гігантів.

Вчені вважають, що чорна діра з галактики в CEERS_1019 могла з'явитися внаслідок вибуху однієї з перших надзвичайно великих зірок у космосі. Тому спочатку маса чорної діри вже була великою, а потім вона змогла швидко збільшитися у розмірах за рахунок притягування оточуючої речовини.

Але поки що це лише теорія та найкращий спосіб пояснити появу таких величезних чорних дір у ранньому Всесвіті — це знайти більше таких же давніх галактик, вважають вчені. За словами Ларсона, телескоп Вебб зможе знайти більш далекі і тьмяніші галактики, які дозволять краще зрозуміти природу еволюції Всесвіту на початкових етапах.

Як уже писав Фокус, астрономи побачили найплощий вибух із коли-небудь виявлених у космосі. Надзвичайно плоский вибух, який отримав назву "Корова", поки що не пояснюється.

Також Фокус писав про те, що нове дослідження показує, що відомий астероїд Дідім обертається дуже швидко і може викидати частину свого каміння в навколишній простір. Можливо, завдяки цим каменям і з'явився його супутник Діморф.

Нагадуємо, що астрономи недано знайшли не надмасивну, а ультрамасвину чорну дірку, маса якої в кілька десятків мільярдів разів більша за Сонце. Ця чорна діра ховалася від учених і її не могли виявити через те, що вона не виявляє своєї активності, як уже писав Фокус.