Виявлена чорна діра-втікачка, що розриває Всесвіт: на свободу вирвався невидимий монстр (фото)

Вчені з NASA виявили надмасивну чорну діру, яка мчить крізь Всесвіт. Її маса становить приблизно 20 млн. мас Сонця і за нею тягнеться хвіст із зірок.

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У NASA заявили, що на свободу вирвався невидимий монстр у вигляді величезної чорної діри, що втекла. Цей об'єкт рухається крізь космос із такою величезною швидкістю, що якби він знаходився біля Землі, то зміг би подолати відстань до Місяця лише за 14 хвилин, пише Daily Мail.

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За словами вчених, за допомогою космічного телескопа Габбл, вони змогли виявити надмасивну чорну діру, що тікає зі своєї галактики, маса якої еквівалентна масі 20 млн Сонць. Вчені назвали цей об'єкт "невидимим монстром", оскільки ця чорна діра є неактивною. Тобто її практичні неможливо виявити тому, що вона не поглинає речовини і відповідно ця речовина не випускає випромінювання.

Але це ще не все. За словами вчених, чорна діра, що тікає, залишає після себе довгий хвіст, який складається з новонароджених зірок. Довжина цього хвоста становить приблизно 200 тисяч світлових років, а це в 2 рази більше за діаметр нашої галактики.

Вчені з NASA виявили надмасивну чорну діру, яка мчить крізь Всесвіт. Її маса становить приблизно 20 млн. мас Сонця і за нею тягнеться хвіст із зірок. Ілюстрація Фото: NASA

За словами автора нового дослідження, астронома Пітера ван Доккама, ця чорна діра летить крізь космос на відстані 7,5 млрд світлових років від нас. Її вдалося виявити саме завдяки хвосту з нових зірок, що тягнеться за нею. За словами вченого, нічого подібного ще він не спостерігав у космосі.

Вчені вважають, що чорна діра вирвалася зі своєї галактики, приблизно 50 млн. років тому, коли дві галактики злилися воєдино. Їхні чорні діри також об'єдналися у гігантського чорного монстра. Але потім з'явилася третя галактика, яка "вирішила" приєднатися до цього дуету. Злиття з третьою галактикою призвело до нестабільної конфігурації простору, і чорну діру з цієї галактики викинуло в космос. Але астрономи ще планують провести додаткові спостереження, щоб перевірити свою теорію.

На новому зображенні телескопа Хаббл видно, що чорна діра знаходиться на чолі хвоста, що тягнеться з галактики Фото: NASA

Що стосується величезного хвоста із зірок, то, за словами вчених, під час переміщення крізь міжзоряний газ, чорна діра впливає на навколишній простір і охолоджує цей газ. У такий спосіб починається процес появи нових зірок. Чорна діра летить далі, але яскравий слід із новонароджених зірок залишається в неї позаду. За словами ван Доккама, цей процес можна порівняти з тим, як корабель пливе водою і залишає за собою змінену водну поверхню. Так само і чорна діра врізається в навколишній газ та змінює його.

На новому зображенні телескопа Габбл видно, що чорна діра знаходиться на чолі хвоста, який тягнеться з галактики. А неймовірно яскрава ділянка, що оточує чорну діру, є найімовірніше згустком іонізованого кисню, який, як вважають вчені, з'явився внаслідок нагрівання навколишнього газу через рух чорної діри.

Також вчені вважають, що рух чорної діри створює ударну хвилю, яка "розриває" простір, але як саме відбувається цей процес, поки що невідомо.

Фокус вже писав про те, що астрономи виявили найдавнішу чорну дірку, яка з'явилася після зникнення однієї з найперших зірок у космосі.

Також Фокус писав про те, що фізики припускають, що Всесвіт не зовсім такий, як ми думаємо. Вчені змогли покращити точність методу вимірювання відстаней у космосі та отримали підтвердження новому значенню швидкості розширення Всесвіту.