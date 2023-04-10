Незвичайне видовище. Телескоп Вебб побачив космічного морського коника (фото)

Астрономи використовують телескоп для вивчення процесу появи нових зірок у далекій галактиці.

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Хоча космічний телескоп Вебб є найпотужнішою позаземною обсерваторією коли-небудь створених, існують межі того, наскільки далеко він може зазирнути в космос. На допомогу телескопу приходить явище, яке називається гравітаційним лінзуванням. І на новому чудовому зображенні космосу, якраз і видно цей ефект, пише Space.

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Космічний телескоп Вебб за допомогою свого приладу NIRCam, який бачить космос у ближньому інфрачервоному діапазоні, зміг сфотографувати за допомогою гравітаційного лінзування далеку галактику під назвою Космічний Морський Коник.

На новому знімку телескопа видно десятки галактик, але в нижній правій частині зображення деякі з цих галактик, включаючи галактику Космічний Морський Коник, виглядають спотвореними. Вони представлені у вигляді дуг зі світла.

Це спотворення з'являється, коли гравітація масивного об'єкта настільки сильна, що вона викривляє простір-час, і це дозволяє світлу від далекого об'єкта позаду огинати цей масивний об'єкт, що виступає як збільшувальна лінза.

На цьому знімку гравітаційне лінзування відбувається завдяки скупченню галактик під назвою SDSS J1226+2149, що знаходиться на відстані приблизно 6,3 мільярда світлових років від Землі. Галактика Космічний Морський Коник знаходиться ще далі і на знімку вона є великою яскравою плямою біля центру гравітаційної лінзи. Яскравість цієї галактики значно збільшується і це дозволяє астрономам вивчити процес утворення нових зірок у цьому далекому об'єкті.

На цьому знімку гравітаційне лінзування відбувається завдяки скупченню галактик під назвою SDSS J1226+2149, що знаходиться на відстані приблизно 6,3 мільярда світлових років від Землі. Галактика Космічний Морський Коник знаходиться ще далі і на знімку є великою яскравою плямою біля центру гравітаційної лінзи Фото: ледники

Тобто гравітаційне лінзування не тільки викривляє світло, а й збільшує його, як лінза телескопа. Таким чином можна побачити навіть дуже далекі та дуже тьмяні галактики, які іншим способом виявити просто неможливо. Ефект посилення світла настільки великий, що вчені можуть навіть зазирнути в самі далекі галактики і вивчити, як відбувається процес появи нових зірок.

Нова фотографія космосу – це лише один приклад із серії зображень, які робить космічний телескоп Вебб для того, щоб астрономи могли отримати більше даних про процеси, що відбуваються в далеких галактиках. Вчені хочуть зібрати багато таких зображень, щоб зрозуміти, як швидко формуються зірки в цих галактиках, які розташовані за мільярди світлових років від Землі.

Як вже писав Фокус, вчені виявили чорну дірку, що втекла, розриває Всесвіт. Вона має величезну масу і за нею тягнеться хвіст завдовжки 200 тисяч світлових років.

Також Фокус писав про те, що космічна обсерваторія Вебб зробила знімок наслідків масштабного космічного вибуху. Внаслідок вивчення залишку наднової астрономи виявили дивну особливість.