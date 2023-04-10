Телескоп Вебба знайшов "Зеленого монстра": він ховається за 11 тис. світлових років від Землі (фото)

Космічна обсерваторія зробила новий чудовий знімок наслідків масштабного космічного вибуху. Це дало змогу вченим побачити загадкову особливість.

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Учені за допомогою космічного телескопа Вебба отримали не тільки нове приголомшливе зображення залишку наднової Кассіопеї А, але й змогли виявити в цих уламках космічного вибуху важливі та незвичайні особливості. Це найдокладніше зображення залишку наднової Кассіопеї А, яка розташована на відстані в 11 тисяч світлових років від нас, пише New Atlas.

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Як відомо, всі зірки мають певну тривалість свого життя. Здебільшого вона становить кілька мільярдів років. Хоча є зірки, які існують сотні мільйонів років. Наприклад, наше Сонце зараз перебуває в середині свого життєвого циклу, і йому залишилося прожити ще приблизно 5 млрд років.

Але в космосі постійно відбуваються найпотужніші космічні вибухи, які називаються вибухами наднових. Коли в зірок закінчується "паливо" для підтримки свого життя, всі вони стискаються під впливом своєї гравітації та вибухають. У цей час у космос летить величезна кількість речовини, а простір освітлює потужний спалах світла.

Кассіопея А

Саме це й сталося 340 років тому (з погляду Землі) з однією із зірок у сузір'ї Кассіопея на відстані 11 тисяч світлових років від нас. Унаслідок вибуху утворився залишок наднової у вигляді туманності, який отримав назву Кассіопея А.

На сьогодні це наймолодший відомий залишок наднової, розмір якого становить 10 світлових років, а тому астрономи вже багато років намагаються його вивчити максимально докладно. Завдяки новому зображенню космічного телескопа Вебба астрономи можуть провести, так би мовити, "космічну експертизу" та з'ясувати, яка саме зірка вибухнула та як вона це зробила.

Унаслідок вибуху утворився залишок наднової у вигляді туманності, який отримав назву Кассіопея А Фото: NASA

За словами Денні Мілісавлевича з Університету Пердью, штату Індіана, що в США, речовина, викинута в космос після вибуху наднової, поширюється в багатьох галактиках, і це дає можливість з'явитися новим зіркам і планетам. Такий самий вибух допоміг сформувати й нашу Сонячну систему 4,6 млрд років тому.

За словами Мілісавлевича, розуміння того, як саме утворився залишок наднової Кассіопея А, може покращити розуміння багатьох процесів, що відбуваються із зірками. А враховуючи той факт, що після таких вибухів у космос відлітає велика кількість елементів, із яких складається й людина, то це допоможе зрозуміти процеси, що призвели до зародження життя. Справді, померлі зірки відправляють у космос кальцій і залізо, які є в наших кістках і крові.

Зелений монстр

Космічний телескоп Вебба спостерігає за космосом в інфрачервоному діапазоні, але вчені перетворили отримане зображення на видиме світло, і вийшов приголомшливий детальний знімок.

"Найбільше нас вразила та заінтригувала зелено-коричнева петля, що світиться праворуч від центру залишку наднової. На сьогодні ми поки не розуміємо, що це таке, але сподіваємося з'ясувати. Ми назвали цю особливість "Зеленим монстром". Ця петля має дуже незвичайну форму й дуже складну структуру", — каже Мілісавлевич.

У верхній частині зображення та ліворуч можна побачити області пилу, що світяться, оранжевого та червоного кольору. За словами вчених, саме тут речовина, викинута зіркою, що вибухнула, зустрілася з міжзоряним газом і пилом. Відбулося їхнє нагрівання, а тому вони так виділяються завдяки своєму світлу.

Усередині залишку наднової можна побачити речовину рожевого кольору, яка світиться через наявність великої кількості важких елементів, створених померлою зіркою ще за життя. Наприклад, тут є такі елементи як аргон, неон і кисень.

Вибухи наднових допомагають з'являтися новим зіркам, як було зазначено вище. Але досі вчені точно не з'ясували, як з'явилися перші зірки в ранніх галактиках. Розібратися в цьому може допомогти саме телескоп Вебба.

Фокус уже писав про те, що нове дослідження припускає, що астрономи виявили вперше представника типу зірок, який гіпотетично може існувати. Те, що астрономи вважали за нейтронну зірку, можливо, є кварковою зіркою.

Також Фокус писав про те, що астрономи з'ясували, як з'являються одні з найпотужніших викидів енергії, які називаються швидкими радіосплесками. Нова теорія свідчить, що вони утворюються внаслідок злиття двох нейтронних зірок.