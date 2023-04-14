Космічний апарат NASA вперше зробив знімки астероїдів, які переслідують Юпітер (фото)

Апарат "Люсі" все ще знаходиться за сотні мільйонів кілометрів від троянських астероїдів, але зміг вперше зробити їх зображення.

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Космічний апарат "Люсі" є першим зондом, який вивчатиме загадкові троянські астероїди Юпітера. Зараз апарат летить до своїх цілей і зміг з відстані сотні мільйонів кілометрів зробити знімки чотирьох космічних каменів, пише Gizmodo.

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Космічний апарат NASA під назвою "Люсі" вирушив у далекий космос восени 2021 року для того, щоб уперше вивчити троянські астероїди Юпітера. Це астроїди, які обертаються навколо Сонця по тій самій орбіті, що й газовий гігант, тому іноді вчені кажуть, що ці космічні камені переслідують Юпітер під час свого руху.

Ці загадкові астероїди ще ніколи не вивчав жоден космічний апарат, а вони представляють велику наукову цінність, адже можуть розповісти про те, як було створено Сонячну систему. У рамках своєї 12-річної місії апарат "Люсі" вивчатиме загалом 10 астероїдів: 8 "троянців" та два камені з головного поясу астероїдів. Фокус вже докладно писав про місію NASA до троянських астероїдів Юпітера, а також про те, що тільки недавно один з астероїдів, який вивчатиме "Люсі", отримав свою офіційну назву.

Троянські астероїди Юпітера Левк та Орус Фото: NASA

До троянських астероїдів космічний апарат прибуде лише у 2027 та 2028 роках і почне вивчення таких каменів як:

Еврібат та його супутник Квета;

Полимел та її супутник;

Левк;

Орус;

Патрокл та його супутник Менетій.

Для того, щоб дістатися троянських астероїдів апарат "Люсі" подолає загалом 6,4 млрд км.

Космічний апарат "Люсі" є першим зондом, який досліджує загадкові троянські астероїди Юпітера. Зараз апарат летить до своїх цілей і зміг з відстані сотні мільйонів кілометрів зробити знімки чотирьох космічних каменів Фото: NASA

Згідно з повідомленням NASA, під час свого польоту в космосі дослідницький зонд зміг зробити фотографії чотирьох троянських астероїдів, Еврібата, Полімела, Левка та Оруса, з відстані 530 млн км. А це більш ніж у 3 рази більше відстані Землі від Сонця. Тому перші зображення троянських астероїдів трохи нечіткі, і самі астероїди здаються точками, що світяться, на тлі темного космосу, заповненого зірками.

Згідно з повідомленням NASA, під час свого польоту в космосі дослідницький зонд зміг зробити фотографії чотирьох троянських астероїдів, Еврібата, Полімела, Левка та Оруса, з відстані 530 млн км. Фото: NASA

Для того, щоб отримати ці зображення, апарат "Люсі" використовував свою високоточну камеру і на цю зйомку пішло 2 дні. На зйомку кожного з троянських астероїдів пішла різна кількість часу. Щоб зробити фото Еврібата апарат витратив 6,5 години, на фото Полимела пішло 2,5 години, на фото Левка – 2 години і на фото Оруса – понад 10 годин.

Згідно з повідомленням NASA, це перше спостереження апарату "Люсі" за троянськими астероїдами, і воно дозволяє оцінити, як це каміння відбиває світло, якщо дивитися на них під трохи іншим кутом, ніж це роблять наземні телескопи.

Минулого року, як уже писав Фокус, космічний апарат "Люсі" під час прольоту повз Землю зробив приголомшливі знімки нашої планети з космосу.

Також Фокус писав про те, що політ космічного апарату JUICE, призначеного для дослідження Юпітера та його супутників, не відбувся через загрозу ударів блискавки. Тож запуск у космос перенесли.