Сигналы шли 4 млрд световых лет: астрономы получили еще 5 "весточек" из далекого космоса

Новые радиосигналы прибыли к нам с расстояния в примерно 4 млрд световых лет.

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Астрономы из Амстердамского университета, Нидерланды, с помощью модернизированного радиотелескопа Westerbork Synthesis Radio Telescope, поймали 5 новых радиосигналов из далекого космоса. Считается, что они прибыли к нам с расстояния в примерно 4 млрд световых лет. Этими очень мощными радиоимпульсами являются загадочные быстрые радиовсплески, природа и источник происхождения которых до сих пор точно не известны. Некоторые ученые считают, что это могут быть сигналы от инопланетян, пишет Daily Mail.

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Из всех загадочных астрономических явлений ни одно не вызывает столько вопросов, как быстрые радиовсплески. Это очень мощные радиоимпульсы, которые обычно продолжаются всего несколько миллисекунд, а затем исчезают. Ученые выдвигают разные теории их происхождения. Некоторые считают, что их генерируют черные дыры или нейтронные звезды, а есть те, кто полагает, что эти радиоимпульсы отправляют представители внеземных цивилизаций.

Быстрые радиовсплески представляют собой очень мощные вспышки света, которые фиксируют в радиодиапазоне электромагнитного спектра, и они появляются из разных регионов космоса. Считается, что один такой радиоимпульс содержит столько энергии, которая в 10 трлн раз больше потребляемой за год энергии всем человечеством.

Ученые из Амстердамского университета объявили о том, что с помощью модернизированного радиотелескопа Westerbork Synthesis Radio Telescope они смогли поймать 5 новых быстрых радиовсплесков. На сегодня, по словам ученых уже известно более 100 подобных явлений, происхождение и природа которых вызывает споры.

Нидерландские астрономы говорят, что новые радиоимпульсы прибыли к нам с расстояния в примерно 4 млрд световых лет и прошли через ближайшие к нам галактики Треугольника и Андромеды, прежде чем попасть в Млечный Путь Фото: Daily Mail

Нидерландские астрономы говорят, что новые радиоимпульсы прибыли к нам с расстояния в примерно 4 млрд световых лет и прошли через ближайшие к нам галактики Треугольника и Андромеды, прежде чем попасть в Млечный Путь.

Согласно разным теориям происхождения быстрых радиовсплесков их могут создавать черные дыры, нейтронные звезды или же они могут иметь искусственное происхождение. Например, некоторые ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, США, предполагают, что такие радиоимпульсы могут исходит от межзвездных зондов, созданным разумными внеземными существами.

Изучать быстрые радиовсплески очень сложно, потому как они длятся меньше секунды, и никто не знает, когда и в каком регионе космоса произойдет очередная мощнейшая вспышка света. По словам ученых, радиотелескоп Westerbork Synthesis Radio Telescope, прошедший модернизацию теперь имеет больше возможностей для обнаружения этих радиосигналов. Он может более точно указать место, где появился и какой путь проделал быстрый радиовсплеск.

Радиотелескоп Westerbork Synthesis Radio Telescope состоит из 12 тарелок, диаметром 25 метров каждая, и был построен на месте бывшего нацистского лагеря Вестерборк времен Второй мировой войны на севере Нидерландов.

Как уже писал Фокус, недавнее исследование предполагает, что быстрые радиовсплески могут возникать в результате столкновения двух нейтронных звезд.

Также Фокус писал о том, что в начале этого года астрономы обнаружили 25 новых таинственных сигналов из космоса, природа которых до сих пор до конца так и не известна.