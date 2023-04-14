Сигнали йшли 4 млрд світлових років: астрономи отримали ще 5 "вісточок" з далекого космосу

Нові радіосигнали прибули до нас з відстані приблизно 4 млрд світлових років.

Related video

Астрономи з Амстердамського університету, Нідерланди, за допомогою модернізованого радіотелескопа Westerbork Synthesis Radio Telescope, упіймали 5 нових радіосигналів з далекого космосу. Вважається, що вони прибули до нас з відстані приблизно 4 млрд світлових років. Цими дуже потужними радіоімпульсами є загадкові швидкі радіоспалахи, природа та джерело походження яких досі точно не відомі. Деякі вчені вважають, що це можуть бути сигнали від інопланетян, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

З усіх загадкових астрономічних явищ жодне не викликає стільки питань, як швидкі радіоспалахи. Це дуже потужні радіоімпульси, які зазвичай продовжуються лише кілька мілісекунд, а потім зникають. Вчені висувають різні теорії їхнього походження. Дехто вважає, що їх генерують чорні діри чи нейтронні зірки, а є ті, хто вважає, що ці радіоімпульси відправляють представники позаземних цивілізацій.

Швидкі радіоспалахи є дуже потужними спалахами світла, які фіксують у радіодіапазоні електромагнітного спектра, і вони з'являються з різних регіонів космосу. Вважається, що один такий радіоімпульс містить стільки енергії, яка в 10 трлн разів більша за споживану за рік енергію всім людством.

Вчені з Амстердамського університету оголосили про те, що за допомогою модернізованого радіотелескопа Westerbork Synthesis Radio Telescope вони змогли зловити 5 нових швидких радіоспалахів. На сьогодні, за словами вчених, вже відомо понад 100 подібних явищ, походження та природа яких викликає суперечки.

Нідерландські астрономи кажуть, що нові радіоімпульси прибули до нас з відстані приблизно 4 млрд світлових років і пройшли через найближчі до нас галактики Трикутника та Андромеди, перш ніж потрапити до Чумацького Шляху. Фото: Daily Mail

Нідерландські астрономи кажуть, що нові радіоімпульси прибули до нас з відстані приблизно 4 млрд світлових років і пройшли через найближчі до нас галактики Трикутника та Андромеди, перш ніж потрапити до Чумацького Шляху.

Відповідно до різних теорій походження швидких радіоспалахів їх можуть створювати чорні діри, нейтронні зірки або вони можуть мати штучне походження. Наприклад, деякі вчені з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики США припускають, що такі радіоімпульси можуть виходити від міжзоряних зондів, створених розумними позаземними істотами.

Вивчати швидкі радіоспалахи дуже складно, тому що вони тривають менше секунди, і ніхто не знає, коли і в якому регіоні космосу відбудеться черговий потужний спалах світла. За словами вчених, радіотелескоп Westerbork Synthesis Radio Telescope, який пройшов модернізацію, тепер має більше можливостей для виявлення цих радіосигналів. Він може точніше вказати місце, де з'явився і який шлях пройшов швидкий радіоспалах.

Радіотелескоп Westerbork Synthesis Radio Telescope складається з 12 тарілок діаметром 25 метрів кожна і був побудований на місці колишнього нацистського табору Вестерборк часів Другої світової війни на півночі Нідерландів.

Як уже писав Фокус, недавнє дослідження припускає, що швидкі радіоспалахи можуть виникати в результаті зіткнення двох нейтронних зірок.

Також Фокус писав про те, що на початку цього року астрономи виявили 25 нових таємничих сигналів із космосу, природа яких досі до кінця так і не відома.