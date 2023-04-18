Вчені виявили напряму нову гігантську екзопланету: вона в 16 разів більша за Юпітер (фото)

Даний метод пошуку екзопланет призведе до того, що вчені зможуть знайти ще більше далеких світів.

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Астрономи змогли виявити новий величезний газовий гігант і зробити його знімок, використовуючи дані космічного телескопа Gaia. Зображення далекої екзопланети вдалося зробити за допомогою наземного телескопа Subaru на Гаваях. Ця планета є першою підтвердженою екзопланетою, яка виявлена завдяки здатності телескопа Gaia виявляти гравітаційний вплив планети на свою зірку, пише Space.

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Наразі вчені шукають екзопланети навколо інших зірок за допомогою різних методів пошуку. Це можуть бути як непрямі дані, так і прямі зображення. Але лише 20 із 5200 екзопланет астрономи змогли виявити напряму, тобто телескоп справді може побачити цей світ. В інших випадках про існування планети може говорити втрата яскравості зірки під час руху тієї чи іншої планети на її тлі.

Астрономи змогли виявити новий величезний газовий гігант і зробити його знімок, використовуючи дані космічного телескопа Gaia Фото: ледники

Для того, щоб вдалося виявити планету напряму, потрібно щоб вона знаходилася дуже далеко від своєї зірки і була набагато більшою за Юпітер. Але вчені не завжди знають де шукати такі планети. Але дані, зібрані космічним телескопом Gaia вказали на те, що навколо далекої зірки HIP 99770 справді обертається величезна планета, адже був помічений її гравітаційний вплив, який вона чинить на свою зірку. Після цього астрономи використовували телескоп Subaru, розташований на Гаваях, щоб сфотографувати напряму виявлений газовий гігант, який отримав назву HIP 99770B.

Екзопланета HIP 99770B обведена білим колом у нижній лівій частині зображення Фото: ледники

За словами вчених, нова екзопланета, як і Юпітер, є газовим гігантом, але вона в 16 разів більша за цю планету за масою і обертається навколо більшої в 2 рази, ніж Сонце, зірки. Незважаючи на те, що планета HIP 99770B знаходиться в 3 рази далі від своєї зірки, ніж Юпітер від Сонця, вона отримує майже таку ж кількість світла, тому що її батьківська зірка набагато яскравіша за Сонце. Завдяки прямому виявлення планети, вчені змогли отримати інформацію про склад її атмосфери та температуру.

За словами вчених, дані космічного телескопа Gaia дають точні підказки щодо того, де шукати планети, які можна побачити напряму. Таким чином, як вважають астрономи, можна буде знайти ще більше екзопалнет за допомогою прямих спостережень, і серед них можуть бути планети, схожі на Землю.

За словами одного з авторів дослідження, американського астронома Тейна Каррі, за допомогою такого методу пошуку планет збільшується шанс виявити світ, який буде схожим на Землю.

Як вже писав Фокус, телескоп Вебб зробив знімок особливої космічної катастрофи, і цей об'єкт виділяє стільки світла, скільки могли б виділити 1 трлн Сонців одночасно. Йдеться злиття двох галактик, у яких відбувається процес бурхливого утворення нових зірок.

Також Фокус писав про те, що астрономи вважають, що Земля не є унікальною планетою і таких світів можна знайти дуже багато у нашій галактиці. Нове дослідження показує, чому це можливо.