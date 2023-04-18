У 100 млрд разів яскравіше Чумацького Шляху. Телескоп Вебб зробив знімок особливої космічної катастрофи (фото)

На новому зображення космічного телескопа показано процес злиття двох спіральних галактик, які перетворилися на ультраяскраву інфрачервону галактику.

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Космічний телескоп Вебб зробив приголомшливий знімок двох спіральних галактик, які перебувають у стадії перетворення на одну ультраяскраву інфрачервону галактику під назвою Arp 220. Ця галактика виділяє стільки ж світла, скільки могли б виділити 1 трлн Сонць одночасно, пише Inverse.

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Яскрава космічна катастрофа

Дві спіральні галактики, які розташовуються на відстані 250 млн світлових років від нас, знаходяться зараз у процесі злиття та формування ультраяскравої інфрачервоної галактики під назвою Arp 220. За словами вчених, процес злиття двох галактик почався приблизно 700 мільйонів років тому і зараз їх активні ядра знаходяться на відстані 1200 світлових років один від одного. Для порівняння ядра нашої галактики Чумацький Шлях та галактики Андромеди, які також у майбутньому стануть одним об'єктом, зараз знаходяться на відстані 2,5 млн світлових років.

Кількість світла, що виділяється Arp 220 в інфрачервоному діапазоні, відповідає кількості одночасного виділення світла одного трильйона Сонць. Це означає, що цей об'єкт яскравіший за Чумацький Шлях у 100 млрд разів, адже сукупна яскравість нашої галактики в 10 млрд разів більша за яскравість Сонця.

Космічний телескоп Вебб зробив приголомшливий знімок двох спіральних галактик, які перебувають у стадії перетворення на одну ультраяскраву інфрачервону галактику під назвою Arp 220. Ця галактика виділяє стільки ж світла, скільки могли б виділити 1 трлн Сонців одночасно Фото: NASA

Ще однією особливістю цього злиття двох галактик є те, що в цьому об'єкті знаходиться стільки ж газу, що й у нашій галактиці. Але ця кількість газу знаходиться в області космосу діаметром 5000 світлових років. Це означає, що весь газ Чумацького Шляху тут знаходиться на площі еквівалентній 5% діаметра нашої галактики.

Неймовірна яскравість галактики Arp 220, яка все ще перебуває в стадії формування, пояснюється тим, що в процесі злиття двох спіральних галактик утворилася величезна кількість зірок, зосереджених у 200 зоряних скупченнях.

Ще однією особливістю даного злиття двох галактик є те, що в цьому об'єкті знаходиться стільки ж газу, що й у всій нашій галактиці Фото: NASA

Космічний маяк

За словами вчених, на сьогоднішній день Arp 220 є одним із трьох найяскравіших близьких до Землі злиттів галактик і знаходиться найближче до нас. Астрономи навіть називають цю ультраяскраву інфрачервону галактику своєрідним космічним маяком, який своїм неймовірно потужним світлом освітлює величезні простори космосу. До речі, в результаті попередніх спостережень вчені виявили тут приблизно 100 залишків від вибухів наднових, які розташовані в області діаметром майже 500 світлових років.

Завдяки тому, що телескоп Вебб може заглянути крізь щільну пелену космічного пилу, що огортає галактики, йому вдалося побачити, що відбувається в їхніх центрах. Зокрема телескоп помітив кільця навколо ядер галактик, де відбувається процес активної появи нових зірок. Ще однією особливістю нового зображення є те, що світло, яке походить від ядер двох галактик розходиться в різні боки і утворює таким чином гостру зірку. На цьому етапі злиття дві галактики обмінюються своїм газом, а їх ядра згодом зіллються разом.

Космічний телескоп Вебб

Космічний телескоп Вебб влітку цього року відзначить річницю своєї наукової діяльності, хоча він вирушив у космос на відстань у 1,5 млн км від Землі ще у грудні 2021 року Фото: NASA

Космічний телескоп Вебб влітку цього року відзначить річницю своєї наукової діяльності, хоча він вирушив у космос на відстань 1,5 млн км від Землі ще у грудні 2021 року. Завдяки тому, що обсерваторія знаходиться далеко від Сонця, а також тому, що вона має сонцезахисний екран, це дозволяє приладам мати дуже низьку температуру. Це потрібно для того, щоб спостерігати за космосом в інфрачервоному діапазоні світла. Три з чотирьох приладів телескопа Вебб працюють при температурі мінус 236 градусів Цельсія, а прилад MIRI працює при температурі мінус 266 градусів Цельсія.

Раніше Фокус вже писав про те, що телескоп Вебб зміг побачити дуже далеку галактику завдяки величезному галактичному скупченню.

Також Фокус писав про те, що космічний апарат JUICE, який вирушив вивчати Юпітер, а також його крижані супутники, надіслав перші фотографії з космосу. Там видно як частини апарату, а й представлений приголомшливий вид Землю з космосу.