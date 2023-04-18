Погляд на Землю з космосу: апарат JUICE, що летить до Юпітера, зробив своє перше "селфі" (фото)

Перші фотографії із навколоземної орбіти космічний апарат зробив через кілька годин після виходу в космос.

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Космічний апарат JUICE, який вирушив дослідити Юпітер та його головні супутники, за допомогою однієї зі своїх камер зробив своє перше "селфі" у космосі. На знімках видно лише частину апарату на тлі приголомшливого зображення Землі з космосу, пише New Atlas.

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Апарат JUICE, створений Європейським космічним агентством (ЄКА), вирушив дослідити Юпітер та його головні супутники у п'ятницю, 14 квітня 2023 року. Вже за кілька годин після того, як він відокремився від ракети Ariane 5, апарат зробив свої перші знімки в космосі.

Апарат JUICE, створений Європейським космічним агентством (ЄКА), вирушив дослідити Юпітер та його головні супутники у п'ятницю, 14 квітня 2023 року. Вже за кілька годин після того, як він відокремився від ракети Ariane 5, апарат зробив свої перші знімки в космосі. Фото: ледники

JUICE має дві камери спостереження під назвою JMC1 та JMC2, розміщені в різних частинах космічного апарату. Свої перші зображення дослідницький зонд зробив за допомогою камери JMC1 і на них видно розгорнуту сонячну панель апарату та Землю на фоні. Також за допомогою камери JMC2 були зроблені зображення поки що не розгорнутого положення антени потужного радара.

JUICE дві камери спостереження під назвою JMC1 та JMC2, розміщені в різних частинах космічного апарату Фото: ледники

Земля на цих зображеннях хоч і є фоновим об'єктом, але в той же час дає можливість отримати нове уявлення про те, як наша планета виглядає з космосу. Перші знімки з космосу, хоч і були зроблені кілька днів тому, дещо обробили вчені з ЄКА та представили для загального огляду.

Зараз JUICE продовжує розгортання сонячних панелей, антен для зв'язку, а також 16-метрової антени радара RIME. Цей радар призначений для вивчення внутрішньої структури крижаних супутників Юпітера, і він допоможе вченим дізнатися, чи є на Ганімеді, Каллісто та Європі океани з рідкої води під крижаною корою.

Зараз JUICE продовжує розгортання своїх сонячних панелей, антен для зв'язку, а також 16-метрової антени радара RIME. Фото: ледники

За процесом розгортання обладнання JUICE вчені можуть стежити за допомогою двох камер спостереження. Також ці камери робитимуть знімки поверхні як Юпітера, так і його супутників після того, як апарат прибуде до газового гіганта у 2031 році. Дві камери космічного апарату, за словами вчених, постійно надсилатимуть нові зображення під час довгої подорожі до Юпітера, яка займе цілих 8 років.

Дві камери космічного апарату, за словами вчених, постійно надсилатимуть нові зображення під час довгої подорожі до Юпітера, яка займе цілих 8 років. Фото: New Atlas

Перед тим, як JUICE вирушить безпосередньо до найбільшої планети Сонячної системи та трьох його супутників, йому потрібно набрати необхідну для цього швидкість. А для цього потрібно зробити гравітаційні маневри або облети Землі та Венери.

За словами вчених, після того, як JUICE вийде на орбіту навколо Юпітера, він здійснюватиме близькі прольоти його крижаних супутників і зробить знімки цих об'єктів крупним планом. Потім за кілька років апарат вийде на орбіту навколо Ганімеда, що станеться вперше в історії, адже до цього жоден космічний апарат ще не виходив на орбіту супутника іншої планети.

Як уже писав Фокус, деякі космічні апарати змогли долетіти до Юпітера набагато швидше, ніж це зробить JUICE. У чому причина такої тривалої подорожі, розповіли вчені.

Докладніше про те, в чому суть місії апарату JUICE і чому він не полетів у космос ще 13 квітня, Фокус уже писав.