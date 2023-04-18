Вид на Землю из космоса: аппарат JUICE, летящий к Юпитеру, сделал свое первое "селфи" (фото)

Первые фотографии с околоземной орбиты космический аппарат сделал через несколько часов после выхода в космос.

Related video

Космический аппарат JUICE, который отправился исследовать Юпитер и его главные спутники, с помощью одной из своих камер сделал свое первое "селфи" в космосе. На снимках видна только часть аппарата на фоне потрясающего изображения Земли из космоса, пишет New Atlas.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Аппарат JUICE, созданный Европейским космическим агентством (ЕКА), отправился исследовать Юпитер и его главные спутники в пятницу, 14 апреля 2023 года. Уже через несколько часов после того, как он отделился от ракеты Ariane 5, аппарат сделал свои первые снимки в космосе.

Аппарат JUICE, созданный Европейским космическим агентством (ЕКА), отправился исследовать Юпитер и его главные спутники в пятницу, 14 апреля 2023 года. Уже через несколько часов после того, как он отделился от ракеты Ariane 5, аппарат сделал свои первые снимки в космосе Фото: ESA

JUICE имеет две камеры наблюдения под названием JMC1 и JMC2, размещенные в разных частях космического аппарата. Свои первые изображения исследовательский зонд сделал с помощью камеры JMC1 и на них видно развернутую солнечную панель аппарата и Землю на фоне. Также с помощью камеры JMC2 были сделаны изображения пока еще не развернутого положения антенны очень мощного радара.

JUICE две камеры наблюдения под названием JMC1 и JMC2, размещенные в разных частях космического аппарата Фото: ESA

Земля на этих изображениях хотя и является фоновым объектов, но в то же время дает возможность получить новое представление о том, как наша планета выглядит из космоса. Первые снимки из космоса, хотя и были сделаны несколько дней назад, немного обработали ученые из ЕКА и представили для всеобщего обозрения.

Сейчас JUICE продолжает развертывание своих солнечных панелей, антенн для связи, а также 16-метровой антенны радара RIME. Этот радар предназначен для изучения внутренней структуры ледяных спутников Юпитера, и он поможет ученым узнать, есть ли на Ганимеде, Каллисто и Европе океаны из жидкой воды под ледяной корой.

Сейчас JUICE продолжает развертывание своих солнечных панелей, антенн для связи, а также 16-метровой антенны радара RIME Фото: ESA

За процессом развертывания оборудования JUICE ученые могут следить как раз с помощью двух камер наблюдения. Также эти камеры будут делать снимки поверхности как Юпитера, так и его спутников после того, как аппарат прибудет к газовому гиганту в 2031 году. Две камеры космического аппарата, по словам ученых, будут постоянно присылать новые изображения во время долгого путешествия к Юпитеру, которое займет целых 8 лет.

Две камеры космического аппарата, по словам ученых, будут постоянно присылать новые изображения во время долгого путешествия к Юпитеру, которое займет целых 8 лет Фото: New Atlas

Перед тем, как JUICE отправится непосредственно к самой большой планете Солнечной системы и трем его спутникам, ему нужно набрать необходимую для этого скорость. А для этого нужно совершить гравитационные маневры или облеты Земли и Венеры.

По словам ученых, после того, как JUICE выйдет на орбиту вокруг Юпитера, он будет совершать близкие пролеты его ледяных спутников и сделает снимки этих объектов крупным планом. Затем через несколько лет аппарат выйдет на орбиту вокруг Ганимеда, что произойдет впервые в истории, ведь до этого ни один космический аппарат еще не выходил на орбиту спутника другой планеты.

Как уже писал Фокус, некоторые космические аппараты смогли долететь до Юпитера намного быстрее, чем это сделает JUICE. В чем причина такого длительного путешествия, рассказали ученые.

Подробнее о том, в чем состоит суть миссии аппарата JUICE и почему он не полетел в космос еще 13 апреля, Фокус уже писал.