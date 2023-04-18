В 100 млрд раз ярче Млечного Пути. Телескоп Уэбб сделал снимок особенной космической катастрофы (фото)

На новом изображение космического телескопа показан процесс слияния двух спиральных галактик, которые превратились в ультраяркую инфракрасную галактику.

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Космический телескоп Уэбб сделал потрясающий снимок двух спиральных галактик, которые находятся в стадии превращения в одну ультраяркую инфракрасную галактику под названием Arp 220. Эта галактика выделяет столько же света, сколько могли бы выделить 1 трлн Солнц одновременно, пишет Inverse.

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Яркая космическая катастрофа

Две спиральные галактики, которые располагаются на расстоянии в 250 млн световых лет от нас, находятся сейчас в процессе слияния и формирования ультраяркой инфракрасной галактики под названием Arp 220. По словам ученых процесс слияния двух галактик начался примерно 700 миллионов лет назад и сейчас их активные ядра находятся на расстоянии в 1200 световых лет друг от друга. Для сравнения ядра нашей галактики Млечный Путь и галактики Андромеды, которые также в будущем станут одним объектом, сейчас находятся на расстоянии в 2,5 млн световых лет.

Количество света, выделяемого Arp 220 в инфракрасном диапазоне, соответствует количеству одновременного выделения света одного триллиона Солнц. Это значит, что данный объект ярче Млечного Пути в 100 млрд раз, ведь совокупная светимость нашей галактики в 10 млрд раз больше яркости Солнца.

Космический телескоп Уэбб сделал потрясающий снимок двух спиральных галактик, которые находятся в стадии превращения в одну ультраяркую инфракрасную галактику под названием Arp 220. Эта галактика выделяет столько же света, сколько могли бы выделить 1 трлн Солнц одновременно Фото: NASA

Еще одной особенностью данного слияния двух галактик является то, что в этом объекте находится столько же газа, что и во всей нашей галактике. Но это количество газа находится в области космоса диаметром в 5000 световых лет. Это значит, что весь газ Млечного Пути здесь находится на площади эквивалентной 5% диаметра нашей галактики.

Невероятная яркость галактики Arp 220, которая все еще находится в стадии формирования, объясняется тем, что в процессе слияния двух спиральных галактик образовалось огромное количество звезд, сосредоточенных в 200 звездных скоплениях.

Еще одной особенностью данного слияния двух галактик является то, что в этом объекте находится столько же газа, что и во всей нашей галактике Фото: NASA

Космический маяк

По словам ученых, на сегодняшний день Arp 220 является одним из трех самых ярких близких к Земле слияний галактик и находится ближе всего к нам. Астрономы даже называют эту ультраяркую инфракрасную галактику своеобразным космическим маяком, который свои невероятно мощным светом освещает огромные пространства космоса. Кстати, в результате предыдущих наблюдений ученые обнаружили здесь примерно 100 остатков от взрывов сверхновых, которые расположены в области диаметром в почти 500 световых лет.

Благодаря тому, что телескоп Уэбб может заглянуть сквозь плотную пелену космической пыли, окутывающую галактики, ему удалось увидеть, что происходит в их центрах. В частности, телескоп заметил кольца вокруг ядер галактик, где происходит процесс активного появления новых звезд. Еще одной особенностью нового изображения является то, что свет, исходящий от ядер двух галактик расходится в разные стороны и образует таким образом остроконечную звезду. На данном этапе слияния две галактики обмениваются своим газом, а их ядра со временем сольются вместе.

Космический телескоп Уэбб

Космический телескоп Уэбб летом этого года отметит годовщину своей научной деятельности, хотя он отправился в космос на расстояние в 1,5 млн км от Земли еще в декабре 2021 года Фото: NASA

Космический телескоп Уэбб летом этого года отметит годовщину своей научной деятельности, хотя он отправился в космос на расстояние в 1,5 млн км от Земли еще в декабре 2021 года. Благодаря тому, что обсерватория находится далеко от Солнца, а также тому, что она имеет солнцезащитный экран, это позволяет ее приборам иметь очень низкую температуру. Это необходимо для того, чтобы наблюдать за космосом в инфракрасном диапазоне света. Три из четырех приборов телескопа Уэбб работают при температуре в минус 236 градусов Цельсия, а прибор MIRI работает при температуре в минус 266 градусов Цельсия.

Ранее Фокус уже писал о том, что телескоп Уэбб смог увидеть очень далекую галактику благодаря огромному галактическому скоплению.

Также Фокус писал о том, что космический аппарат JUICE, который отправился изучать Юпитер, а также его ледяные спутники, прислал первые фотографии из космоса. На них видны не только части аппарата, но и представлен потрясающий вид на Землю из космоса.