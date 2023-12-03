Тайны ледяной планеты: почему ученые требуют от NASA совершить полет к Урану (фото)

Седьмую планету от Солнца не посещал ни один космический аппарат уже 37 лет, но Уран хранит много секретов, которые нужно обязательно раскрыть.

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Уран – это седьмая планета от Солнца, которая находится на расстоянии примерно 3,2 млрд км от Земли. Этот ледяной гигант в 4 раза больше Земли по диаметру, в 15 раз больше по массе и в 63 раза больше по объему, чем наша планета. Многие представители научного сообщества, в том числе и Майк Сори из Университета Пердью, США, призывают NASA отправить к Урану исследовательский зонд. Какие секреты ледяной планеты можно раскрыть в ходе этой миссии, рассказал Сори в статье для издания Space.

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Уран находится в наименее изученной части Солнечной системы. Последний раз космический аппарат пролетел возле этой планеты еще в 1986 году и это был "Водяжер-2". Хотя ученые получили некоторое представление об Уране, благодаря полученным данным, все ледяной гигант хранит еще много секретов.

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Не легкая прогулка. Ученые смоделировали полет в атмосфере Урана и Нептуна

В Солнечной системе существуют две отдельные группы планет. Это планеты внутренней части, так называемые планеты земной группы, то есть Земля, Венера, Марс и Меркурий. А за главным поясом астероидов находятся гигантские планеты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Последние две сильно отличаются от остальных гигантов. Это ледяные планеты, которые состоят в основном из таких соединений, как вода, лед, аммиак и метан. Средняя температура здесь составляет 212 градусов Цельсия.

Сейчас астрономы знают, что ледяных гигантов существует очень много в нашей галактике и они бросают вызов пониманию формирования и эволюции планет. Исследование Урана может помочь понять, как такие планеты появились и почему они такие особенные.

Зонд должен не просто пролететь мимо Урана, как это сделал "Вояджер-2", а выйти на орбиту вокруг планеты и провести здесь много лет, изучая не только сам Уран, но его 27 спутников и 13 почти невидимых колец Фото: NASA

По словам Сори, он и другие представители научного сообщества, призывают NASA отправить к Урану исследовательский зонд, потому как это невероятно важная миссия. Но зонд должен не просто пролететь мимо Урана, как это сделал "Вояджер-2", а выйти на орбиту вокруг планеты и провести здесь много лет, изучая не только сам Уран, но его 27 спутников и 13 почти невидимых колец. При этом ученые настаивают отправить зонд как можно скорее, ведь с помощью существующих технологий он достигнет ледяного гиганта только через 12 лет с момента запуска.

Сори называет главные вопросы, на которые сможет ответить новая миссия:

Из чего на самом деле состоит Уран?

Почему Уран "лежит на боку" во время вращения вокруг Солнца и почему его полюса направлены почти прямо к нашей звезде, чего нет у других планет Солнечной системы?

Какой механизм отвечает за создание очень странного магнитного поля Урана, которое имеет другую форму, чем магнитное поле Земли, и не оно не совпадает с направлением вращения планеты?

Как работает атмосферная циркуляция на ледяном гиганте?

Как формируются ледяные гиганты?

По словам Сори, он и другие представители научного сообщества, призывают NASA отправить к Урану исследовательский зонд, потому как это невероятно важная миссия Фото: wikipedia

Кольца и спутники Урана

Ледяные кольца Урана тоньше и темнее, чем кольца Сатурна. Изучение этих колец поможет узнать о внутренней части Урана, что является одной из самых больших загадок для астрономов.

Спутники Урана, которые в основном состоят из замороженной смеси льда и камня также являются очень интересными мирами, 5 из которых могут таить под поверхностью подземные океаны из жидкой воды.

Жидкая вода является важнейшим компонентом для появления жизни, в том виде, в каком мы ее знаем. Поэтому существует вероятность, что эти спутники могут быть обитаемыми.

Дата запуска миссии к Урану и ее стоимость

По словам Сори, хотя NASA определяет миссию к Урану как одну из главных на ближайшие годы, все же точной даты запуска зонда нет. Что касается стоимости миссии, то, согласно расчетам, она превысит 1 млрд долларов.

Хотя NASA определяет миссию к Урану как одну из главных на ближайшие годы, все же точной даты запуска зонда нет. Что касается стоимости миссии, то, согласно расчетам, она превысит 1 млрд долларов Фото: NASA

Ученые считают, что самым идеальным временем для запуска космического аппарата к Урану является 2031 или 2032 год. До этого времени можно создать необходимый зонд, а учитывая расположение Урана в это время, зонд сможет максимально быстро добраться к планете. То есть, если такой зонд будет запущен в начале следующего десятилетия, то прибудет он к Урану только в начале 2040-х годов. Поэтому узнать разгадку тайн Урана и его спутников астрономы смогут только через 20 лет.

Также Фокус писал о том, каким образом может состоятся полет астронавтов на Венеру. Ученые считают, что люди должны полететь на вторую планету от Солнца, несмотря на адские условия на ней.