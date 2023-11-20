Не легкая прогулка. Ученые смоделировали полет в атмосфере Урана и Нептуна

Исследователи говорят, что человечество пока еще не создало зонд, который смог бы справиться с задачей.

Related video

В Солнечной системе ледяные гиганты Уран и Нептун окутаны морозной, бурлящей атмосферой, которая состоит из водорода и гелия. Ни одна из этих планет не имеет твердой поверхности, что существенно усложняет изучение, пишет Futurism.

По словам ученых, нам только предстоит изучить эти две планеты в нашей Солнечной системе с помощью космического аппарата. Предполагается, что на планетах есть жидкие океаны, которые прячутся под толстым слоем облаков, а также скрывают под собой ядра самих планет.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Но мы всегда можем отправить зонд, который пролетит сквозь атмосферу планет, чтобы получить лучшее представление об их составе.

Для того, чтобы понять, какими качествами должен обладать зонд для пролета сквозь атмосферу Урана и Нептуна, международная группа исследователей смоделировала такую миссию. Испытания прошли внутри гиперзвукового плазменного туннеля Оксфордского университета. Моделируемая скорость полета достигала более 30 км/с.

"Туннель способен измерять как конвекционный, так и радиационный тепловой поток и обеспечивать необходимую скорость потока для воспроизведения входа в атмосферу планеты", — рассказал инженер аэротермодинамики Европейского космического агентства Луи Уолпот.

Несмотря на невероятную скорость, которую удалось смоделировать, зонду все равно ее не хватало. По мнению исследователей, аппарату потребуется инерционная скорость не менее 25 км/с.

"Основная проблема заключается в том, что любой зонд, который отправится на Уран или Нептун, подвергнется высочайшему давлению и температуре. Поэтому аппарату потребуется высокоэффективный тепловой экран, чтобы продержаться в атмосфере планет достаточное количество времени", — говорит Уолпот.

"Для того, чтобы начать разработку такой системы, сперва мы должны адаптировать свои испытательные мощности, чтобы воспроизвести состав атмосферы и соответствующие скорости полетов", — добавляет ученый.

В этом году астрофизик из NASA уже призвала космическое агентство разработать исследовательский зонд, чтобы отправить его на Уран.

После этого, космическое агентство выбрало миссию на Уран в качестве высокоприоритетной. Правда, разработать зонд, который будет способен погрузиться в ледяные атмосферы двух планет, будет непросто, даже при широкой поддержке и финансировании.

Напомним, ученые из NASA впервые получили доказательство того, что над северным полюсом Урана существует полярный циклон. Таким образом наблюдения показывают, что Уран на самом деле имеет значительную атмосферную активность.