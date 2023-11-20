Не легка прогулянка. Учені змоделювали політ в атмосфері Урана і Нептуна

Дослідники кажуть, що людство поки що не створило зонд, який зміг би впоратися із завданням.

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У Сонячній системі крижані гіганти Уран і Нептун оповиті морозною, бурхливою атмосферою, яка складається з водню і гелію. Жодна з цих планет не має твердої поверхні, що істотно ускладнює вивчення, пише Futurism.

За словами вчених, нам тільки доведеться вивчити ці дві планети в нашій Сонячній системі за допомогою космічного апарату. Передбачається, що на планетах є рідкі океани, які ховаються під товстим шаром хмар, а також приховують під собою ядра самих планет.

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Але ми завжди можемо відправити зонд, який пролетить крізь атмосферу планет, щоб отримати краще уявлення про їхній склад.

Для того, щоб зрозуміти, якими якостями повинен володіти зонд для прольоту крізь атмосферу Урана і Нептуна, міжнародна група дослідників змоделювала таку місію. Випробування пройшли всередині гіперзвукового плазмового тунелю Оксфордського університету. Модельована швидкість польоту сягала понад 30 км/с.

"Тунель здатний вимірювати як конвекційний, так і радіаційний тепловий потік і забезпечувати необхідну швидкість потоку для відтворення входу в атмосферу планети", — розповів інженер аеротермодинаміки Європейського космічного агентства Луї Волпот.

Попри неймовірну швидкість, яку вдалося змоделювати, зонду все одно її не вистачало. На думку дослідників, апарату потрібна інерційна швидкість щонайменше 25 км/с.

"Основна проблема полягає в тому, що будь-який зонд, який вирушить на Уран або Нептун, зазнає високого тиску і температури. Тому апарату знадобиться високоефективний тепловий екран, щоб протриматися в атмосфері планет достатню кількість часу", — каже Волпот.

"Для того, щоб почати розробку такої системи, спершу ми маємо адаптувати свої випробувальні потужності, щоб відтворити склад атмосфери та відповідні швидкості польотів", — додає вчений.

Цього року астрофізик із NASA вже закликала космічне агентство розробити дослідницький зонд, щоб відправити його на Уран.

Після цього, космічне агентство обрало місію на Уран як високопріоритетну. Щоправда, розробити зонд, який буде здатний зануритися в крижані атмосфери двох планет, буде непросто, навіть за широкої підтримки та фінансування.

Нагадаємо, вчені з NASA вперше отримали доказ того, що над північним полюсом Урана існує полярний циклон. Таким чином спостереження показують, що Уран насправді має значну атмосферну активність.