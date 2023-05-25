Бурная деятельность в атмосфере Урана: ученые обнаружили скрытое природное явление

Ученые из NASA впервые получили доказательство того, что над северным полюсом Урана существует полярный циклон.

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Ученые использовали наземный радиотелескоп Very Large Array для очередного изучения седьмой планеты Солнечной системы. В результате исследования они обнаружили в атмосфере планеты существование над его северным полюсом полярного вихря. Этот вихрь состоит из относительно теплого воздуха, что доказывает существования над северным полюсом планеты циклона. Таким образом наблюдения показывают, что Уран на самом деле имеет значительную атмосферную активность, пишет Space.

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Новое открытие ученых из NASA подтверждает тот факт, что на всех планетах Солнечной системы, кроме Меркурия, существуют атмосферные вихри над полюсами. Но способы их формирования немного отличаются от планеты к планете.

До этого открытия считалось, что атмосфера Урана более спокойна, ведь было известно только о существовании полярного атмосферного вихря над южным полюсом планеты. Это открытие было сделано еще в 1986 году после изучения данных космического аппарата "Вояджер-2".

Тогда аппарат обнаружил, что над южным полюсом Урана скорость ветра меняется и может достигать 900 км/час. Эти данные позволили прийти к выводу, что здесь формируется атмосферный вихрь из циркулирующего воздуха.

Таким Уран увидел в 1986 году космический аппарат "Вояджер-2" Фото: NASA

Но "Вояджер-2" не смог изучить северный полюс Урана, чтобы ученые могли убедиться в том, что такой же полярный вихрь присутствует из здесь. Учитывая тот факт, что к Урану не приближался больше ни один аппарат, все наблюдения за планетой ведутся с Земли. Но Уран вращается вокруг Солнца с наклоном оси в почти 98 градусов, то есть практически лежит на боку. Поэтому долго время ученые могли наблюдать только экваториальную часть Урана.

Полный оборот вокруг Солнца ледяной гигант делает за 84 земных года и несколько десятилетий полюса планеты были скрыты от обзора с Земли. И только 8 лет назад северный полюс планеты стал доступен для изучения. О том, что на Уране над его северным полюсом может формироваться циклон впервые ученые узнали из данных космического телескопа Хаббл, который проводил наблюдение за планетой в 2018 и 2022 годах.

Три изображения Урана, показывающие его яркую полярную шапку, которая выглядит белой, зеленой и синей на этих обработанных изображениях, сделанных в микроволновом свете Фото: NASA

Но новые наблюдения с помощью радиотелескопа Very Large Array позволили ученым заглянуть глубже в атмосферу Урана, чем когда-либо прежде. В результате получилось изучить циркуляцию воздуха над северным полюсом Урана и измерить изменение температуры в атмосферном вихре. Оказалось, что в центре вихря находится более теплый воздух, чем в окружающей атмосфере (здесь температура может снизится до 224 градусов Цельсия). Это значит, что над северным полюсом Урана существует циклон. Кстати очень похожий циклон ранее астрономы обнаружили и на Сатурне.

Если на Земле такие циклоны формируются над водой и состоят из водяного пара, то на Уране, где нет жидкой воды, они состоят из замерзшего метана, аммиака и сероводорода. Но самое главное, если на Земле циклоны могут перемещаться, то на Уране этот циклон прикреплен к полярному региону. Но многие характеристики этого атмосферного явления пока что остаются загадкой.

Ученые хотят продолжить изучение этого полярного вихря на Уране, чтобы узнать меняется ли он со временем и как именно. И конечно же астрономы хотят еще глубже заглянуть в атмосферу планеты, чтобы понять все ее особенности.

Напоминаем, что что космический телескоп Уэбб недавно предоставил новые снимки Урана, на которых особенно четко видны его кольца и спутники, как уже писал Фокус.