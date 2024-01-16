Протягом 100 годин телескоп Габбл дивився в "нікуди": що сталося в результаті (фото)

30 років тому астрономи направили "погляд" космічного телескопа Габбл на "порожній" космос, а потім стали чекати.

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У 1994 році директор Інституту досліджень космосу за допомогою космічного телескопа Роберт Вільямс на 100 годин спрямував космічний телескоп Габбл на темну і, здавалося б, порожню ділянку космосу. Але в результаті вчені отримали приголомшливе зображення і довели, що обсерваторія може побачити дуже далекі об'єкти у Всесвіті, пише IFLScience.

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Коли в 1990 році в космос було запущено телескоп Габбл, вчені не зовсім розуміли, які в нього можливості з дослідження Всесвіту. Перш ніж запустити обсерваторію, астрономи спробували проаналізувати, які об'єкти зможе побачити телескоп Габбл на основі уявлень про роботу наземних телескопів. Деякі вчені навіть стверджували, що космічний телескоп не зможе побачити дуже далекі галактики, які ми ще не бачили за допомогою наземних обсерваторій.

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Астроном Роберт Вільямс, тоді ще директор Інституту досліджень космосу за допомогою космічного телескопа, 1994 року вивчив ширококутні знімки, які зробила камера телескопа Габбл у широкому діапазоні довжин хвиль світла. Він дійшов висновку, що обсерваторія все ж таки може побачити дуже далекі галактики і вирішив це перевірити.

Коли 1990 року в космос було запущено телескоп Габбл, вчені не зовсім розуміли, які в нього можливості з дослідження Всесвіту Фото: NASA

У результаті вчений направив Габбл на період у 100 годин на ділянку космосу, щоб з'ясувати, чи побачить телескоп більш віддалені від нас галактики з більш раннього Всесвіту. За словами Вільямса, ніхто не знав, що там знаходиться, і основна мета полягала в тому, щоб отримати "зразок" космосу, який віддалений від нас на мільярди світлових років.

Для цього вченим потрібно було спрямувати телескоп Габбл у повністю темну ділянку космосу, де б не було інших об'єктів, які могли б зіпсувати експозицію. Таким чином вчені виключили всі найближчі об'єкти, які знаходяться в площині Чумацького Шляху. У підсумку вчені вибрали ділянку космосу розміром приблизно з шпилькову головку, розташовану на відстані витягнутої руки, недалеко від Великого ковша в сузір'ї Великої Ведмедиці.

Ця ділянка космосу виглядала відносно порожньою в наземні телескопи, але виявилося, що вона наповнена тисячами об'єктів Фото: NASA

Ця ділянка космосу виглядала відносно порожньою в наземні телескопи, але виявилося, що вона наповнена тисячами об'єктів. У результаті проведених спостережень астрономи отримали зображення під назвою Hubble Deep Field, що складається з кількох сотень знімків. Вчені отримали найдальше зображення Всесвіту на той момент. Виявилося, що в цій ділянці космосу розташовано кілька тисяч галактик, серед яких було багато таких, які неможливо було побачити за допомогою наземних телескопів. У підсумку астрономи отримали уявлення про частину Всесвіту, якою вона була мільярди років тому.

Хоча нашу галактику не можна побачити повністю, але вчені все ж дізналися, який вигляд має Чумацький Шлях. Як саме це сталося, вже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що нові знімки космосу кидають виклик теоріям про формування планет. За допомогою радіотелескопа ALMA вчені виявили кільцеві і спіральні структури в протопланетних дисках віком кілька сотень тисяч років.