Успішний невдаха. Вчені розкрили секрет одного з найдивніших об'єктів у Всесвіті

Ці дивні об'єкти можуть формуватися як зірки або планети, але в підсумку з'являється газовий гігант, недостатньо великий, щоб стати зіркою.

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Вчені з Каліфорнійського технологічного інституту, США, представили результати нового дослідження, згідно з яким не зовсім справедливо називати коричневі карлики невдалими зірками. Принаймні, деякі з них насправді є дійсно планетами, пише Inverse.

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Астрономи називають коричневі карлики космічними невдахами. Річ у тім, що ці об'єкти мають занадто велику масу, щоб бути газовими гігантами, такими як Юпітер, але занадто маленьку масу, щоб бути зірками. Для кращого розуміння контексту, варто сказати, що найменші зірки мають масу, яка у 80 разів більша за масу Юпітера.

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Астрономи виявили рекордну невдалу зірку, якої не повинно існувати (фото)

Науковці часто називають коричневі карлики невдалими зірками, адже з'являються як зірки зі щільних хмар газу та пилу, але їм бракує маси, щоб у ядрі об'єкта почався термоядерний синтез. Але автори дослідження виявили один коричневий карлик, який сформувався як планета, шляхом поглинання частини речовини з диска з газу та пилу, що обертається навколо молодої маленької зірки. Нове відкриття означає, що існує кілька способів появи коричневих карликів. Тож, вчені кажуть, що ці об'єкти не можна вважати невдахами, адже деякі з них є успішними планетами.

Вчені виявили принаймні один коричневий карлик, який сформувався як планета, шляхом поглинання частини речовини з диска з газу і пилу, який обертається навколо молодої маленької зірки. Нове відкриття означає, що існує кілька способів появи коричневих карликів Фото: Inverse

Астрономи вивчили коричневий карлик під назвою GPX-1b, маса якого у 20 разів більша за масу Юпітера, а розмір становить приблизно 25% розміру найменшого типу зірок — червоних карликів. GPX-1b обертається навколо саме такої маленької зірки. Астрономи хотіли зрозуміти, чи сформувалися два об'єкти з однієї газової хмари, а потім їх притягнув один до одного взаємний гравітаційний вплив, чи коричневий карлик з'явився як планета з диска з газу і пилу, що оточує червоний карлик.

Нахил і форма орбіти одного астрономічного об'єкта, який обертається навколо іншого, можуть багато чого розповісти про їхню спільну історію. Наприклад, у Сонячній системі найбільший супутник Нептуна під назвою Тритон обертається навколо планети в протилежному обертанню Нептуна напрямку. Це говорить про те, що в далекому минулому Тритон був захоплений гравітацією Нептуна.

Спостереження показали, що орбіта коричневого карлика GPX-1b, за якою він обертається навколо зірки, збігається з екватором червоного карлика, а не має великий нахил. Виходячи з цього вчені припустили, що цей об'єкт все ж з'явився як планета.

Якби коричневий карлик і зірка народилися з однієї газової хмари, а потім притягли один одного взаємним гравітаційним впливом, то його оббита була б сильно нахилена.

За словами вчених, вони вперше виявили коричневий карлик, який сформувався як планета, хоча теорії припускають, що це можливо.

Як уже писав Фокус, астрономи вперше безпосередньо сфотографували коричневий карлик, який розташований поруч із зіркою, схожою на Сонце.

Також Фокус писав про те, що астрономи підтвердили існуючу теорію, що Всесвіт створює унікальні величезні зірки. Нове дослідження підтверджує версію про те, що величезні зірки можуть бути не тільки подвійними, разом може існувати і більше зірок.