Астрономы обнаружили рекордную неудавшуюся звезду, которой не должно существовать (фото)

Ученые объявили об открытии самого маленького коричневого карлика, масса которого всего в 3 раза больше массы Юпитера.

Related video

Согласно исследованию, опубликованному в издании The Astronomical Journal, астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили коричневого карлика, который является рекордсменом. Этот объект имеет самую маленькую массу, среди себе подобных так называемых неудавшихся звезд, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Астрономы изучили звездное скопление IC 348, расположенное на расстоянии примерно 1000 световых лет от нас, и сделали неожиданное открытие. Они обнаружили самого маленького коричневого карлика из всех известных на сегодня. Масса этого объекта всего в 3 раза больше массы Юпитера и это бросает вызов существующим теориям о том, как появляются такие объекты.

Коричневые карлики часто называют неудавшимися звездами, ведь они появляются так же, как и звезды в результате сжатия газовых облаков под действием гравитации. Но эти объекты не могут набрать достаточной массы, чтобы их ядре начался термоядерный синтез (синтез водорода) – процесс, благодаря которому звезды вырабатывают большую часть своей энергии и света, и вообще могут существовать.

Звездное скопление IC 348 Фото: NASA

С другой стороны, коричневые карлики имеют достаточную массу, чтобы в их ядрах происходил синтез тяжелого водорода или дейтерия. Но все равно это не звезды и не планеты. В основном масса коричневых карликов в десятки раз больше, чем у самой большой планеты Солнечной системы – Юпитера. Но ученые до сих пор спорят о том, каким может быть самый маленький объект, который рождается подобно звезде.

На самом деле астрономы обнаружили сразу три коричневых карлика, масса каждого из которых менее чем в 8 раз больше Юпитера и одну неудавшуюся звезду-рекордсмена, которая бросает вызов современным теориям.

Расположение коричневых карликов в звездном скоплении указано цифрами. Справа - изображения коричневых карликов Фото: NASA

По словам ученых, небольшое газовое облако в звездном скоплении, имеющее слабую гравитацию не могло создать такой объект, но это все же произошло. При этом ученые уверены, что коричневый карлик не появился так же, как и планета, то есть из протопланетного диска вокруг своей звезды.

Поэтому ученые задаются вопросом, как происходит процесс появления объектов, похожих на звезды, да и самих звезд, когда газовые облака имеют слишком малую массу и слабую гравитацию. Авторы исследования считают, что скорее всего придется изменить теории о том, как происходит рождение таких объектов, чтобы можно было объяснить новое открытие. По словам ученых, они обнаружили что-то новое и абсолютно неожиданное, но теперь нужно найти ответы на все интересующие вопросы, которые касаются процесса создания и звезд, и неудавшихся звезд.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что несколько миллионов лет назад в нескольких сотнях световых лет от нас произошел взрыв килоновой. Это событие происходит в результате слияния нейтронных звезд, когда создаются очень тяжелые химические элементы. Если бы килоновая взорвалась ближе к Земле, то планету ждало бы массовое вымирание.

Также Фокус писал о том, что пустота, которая пронеслась через Солнечную систему, взорвала атмосферу Марса. В результате влияния солнечного ветра атмосфера Красной планеты и ее магнитосфера значительно увеличились в размерах.