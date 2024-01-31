Телескоп Хаббл сделал снимок почти идеальной спиральной галактики с взрывным секретом (фото)

Эта галактика расположена на расстоянии 110 млн световых лет от нас и несколько лет назад стала местом очень яркого события.

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Ученые из NASA опубликовали изображение космического телескопа Хаббл почти идеальной спиральной галактики под названием UGC 11105. Она находится в 110 млн световых лет от Земли. Но не обманывайтесь этим мирным изображением астрономического объекта. Всего несколько лет назад данная галактика стала местом, где произошел огромный катаклизм, пишет Inverse.

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Спиральные галактики являются одним из нескольких типов галактик, которые существуют в космосе. Наша галактика Млечный Путь также является спиральной, но астрономы не могут получить ее точное изображения, ведь мы живем внутри нее. Как уже писал Фокус, представление о внешнем виде Млечного Пути астрономы получили представление в том числе благодаря изображениям других спиральных галактик.

Важно

В Млечном Пути происходит что-то подозрительное: звезды движутся не так и темной материи меньше

На снимке телескопа Хаббл показана одна из миллиардов галактик, которые существуют в нашей Вселенной, и она называется UGC 11105. Учитывая ее четко выраженную структуру, астрономический объект можно считать почти идеальной спиральной галактикой.

На снимке телескопа Хаббл показана одна из миллиардов галактик, которые существуют в нашей Вселенной, и она называется UGC 11105. Учитывая ее четко выраженную структуру, астрономический объект можно считать почти идеальной спиральной галактикой Фото: NASA

Но 5 лет назад астрономы увидели внезапную очень яркую вспышку света в галактике UGC 11105, которая на некоторое время затмила собой свет звезд в этой галактике. Оказалось, что в одном из длинных спиральных рукавов UGC 11105 взорвалась сверхновой массивная звезда.

В центре этой галактики находится очень яркое ядро, которое питает сверхмассивная черная дыра, также миллиарды ярких звезд, но весь этот совокупный свет был перекрыт светом от взрыва. Свет сверхновой почти полностью исчез только через несколько месяцев.

Поэтому на новом изображении космического телескопа Хаббл галактика UGC 11105 излучает свой обычный свет и ничего не напоминает о взрывном событии.

Конечно же сверхновая взорвалась не 5 лет назад, а 110 млн лет назад, ведь свету взорвавшейся звезды потребовалось именно столько времени, чтобы долететь до Земли. Собственно, и на новом снимке видно галактику, какой она была десятки миллионов лет назад.

Такое огромное расстояние делает галактику с точки зрения Земли не очень яркой. Например, свет Солнца для нас в 14 трлн раз ярче, чем свет все звезд в этой галактике. Даже звезды на переднем плане выглядят ярче, ведь они находятся ближе.

Как уже писал Фокус, телескоп Хаббл сделал снимок "моста" из звезд, соединяющего 2 галактики. Так может выглядеть и Млечный Путь через миллиарды лет, после столкновения с галактикой Андромеды.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили новый вид огромных звезд, расположенных в самой внутренней части центра нашей галактики.