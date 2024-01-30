Мост из звезд: как будет выглядеть Млечный Путь после слияния с галактикой Андромеды (фото)

Космический телескоп Хаббл сделал снимок "моста" из звезд, соединяющего 2 галактики. Так может выглядеть и Млечный Путь через миллиарды лет.

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Астрономы показали новое изображение телескопа Хаббл, где показана группа галактик под названием Arp 295, состоящей из трех галактик, расположенных на расстоянии 270 млн световых лет от нас. Между двумя из трех галактик протянулся поток из звезд и газа длиной 250 тысяч световых лет. Это изображение показывает пример того, как может выглядеть наш Млечный Путь после слияния с галактикой Андромеды через 4 млрд лет, пишет Space.

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Группа галактик Arp 295 состоит из трех галактик под названием Arp 295a, Arp 295c и Arp 295b. В центре изображения видна галактика Arp 295a, из которой выходит длинный поток из звезд и газа, длиной 250 тысяч световых лет. Этот своеобразный мост соединяет Arp 295a с не попавшей в кадр галактикой Arp 295b. Оба астрономических объекта находятся в стадии слияния. При этом справа на снимке видна третья галактика в виде бело-синей спирали — Arp 295c.

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Очень длинный поток из звезд и газа был создан в результате взаимодействия Arp 295a и Arp 295b, когда эти галактики начали процесс слияния. Гравитация обеих галактик вытянула из каждой из них звезды и межзвездный газ.

Очень длинный поток из звезд и газа был создан в результате взаимодействия Arp 295a и Arp 295b, когда эти галактики начали процесс слияния Фото: NASA

Обе галактики приблизились друг к другу очень близко, чтобы произошло изменение формы Arp 295a и ее соседа, с которым происходит процесс слияния. Это были спиральные галактики, но теперь, как видно на снимке Arp 295a потеряла такую особенность как спиральные рукава и превратилась в бесформенную неправильную галактику.

Процесс слияния галактик может продолжаться миллиарды лет, пока они полностью не объединятся в один объект. Выброс газа из галактик приводит к тому, что обе взаимодействующие галактики получают дополнительный ресурс для формирования новых звезд.

Млечный Путь Фото: NASA/JPL

Во время процесса слияния галактик две сверхмассивные черные дыры в их центрах также приблизятся и начнут кружить вокруг друга. В результате они соединятся и станут новой еще более огромной сверхмассивной черной дырой, которая будет находится в центре новой галактики. Кстати, масса эти черных дыр в сотни миллионов раз больше массы Солнца, но после слияния эта масса вырастет в сотни раз.

Наблюдения за такими галактиками позволяет астрономам получить больше информации о том, что ждет в будущем Млечный Путь. Сейчас наша галактика сближается с галактикой Андромеды, расположенной на расстоянии 2,5 млн световых лет от нас, со скоростью 1 079 870 км/ч. Это примерно в 460 раз больше скорости самолета F-16.

Галактика Андромеды Фото: NASA

Согласно прогнозам, две спиральные галактики столкнутся через примерно 4 млрд лет и превратятся в новую огромную галактику. Ученые считают, что Млечный Путь может выглядеть тогда, как Arp 295a, и возможно, между галактиками также появится "мост".

Как показывают моделирования, после слияния Млечного Пути и галактики Андромеды, Солнечная система приблизиться к центральной сверхмассивной черной дыре в нашей галактике. В результате Солнце либо будет выброшено из Млечного Пути, либо упадет в черную дыру, масса которой в 4,5 млн раз больше массы Солнца.

Как уже писал Фокус, космический телескоп Уэбб удивил ученых снимками далеких 19 спиральных галактик. Ученые называют новые изображения далеких галактик экстраординарными.