Космическая песня. NASA превратило снимок галактической катастрофы в красивую мелодию (видео)

Снимок космического телескопа Хаббл ученые превратили в музыку с помощью озвучивания данных.

Related video

Космический телескоп Хаббл сделал снимок двух галактик, которые находятся в процессе слияния. На снимке видны линзовидная галактика NGC 274 и спиральная галактика с перемычкой NGC 275. Оба объекта имеют общее название Arp 140. Когда завершится процесс слияния галактик, то возникнет единая галактическая структура. Ученые из NASA использовали метод озвучивания данных и превратили снимок телескопа Хаббл в красивую мелодию, пишет Space.

Две галактики находятся в процессе активного взаимодействия и обмениваются газом, что приводит к появлению новых звезд, в одной из них. На снимке справа видна линзовидная галактика NGC 274, которая выглядит более тусклой, чем ее сосед – спиральная галактика NGC 275, которая находится в левой части изображения.

Важно

Галактика "Крушение поезда" имеет очень странный вид: произошла космическая катастрофа (фото)

При озвучивании данных ученые присвоили каждому цвету света разную высоту тона. Более синий свет получил более высокие тона, а более красный свет – более низкие. В результате получилась мелодия, которая берет свое начало от галактики NGC 275 и заканчивается на галактике NGC 274.

Две галактики находятся в процессе активного взаимодействия и обмениваются газом, что приводит к появлению новых звезд, в одной из них. На снимке справа видна линзовидная галактика NGC 274, которая выглядит более тусклой, чем ее сосед – спиральная галактика NGC 275, которая находится в левой части изображения Фото: NASA

Более синий свет излучает галактика от NGC 275, и он исходит от новых очень ярких звезд, которые появились в результате столкновения галактик. Просто эта спиральная галактика наполнилась новым газом, что и привело к бурному образованию молодых звезд. В то же время в линзовидной галактике NGC 274 находится не так много газа, как у ее соседа, ведь она наполнена в основном старыми звездами. Поэтому музыкальная композиция в финале имеет более низкие тона.

Две галактики имеют разную структуру. Спиральная галактика с перемычкой NGC 275 имеет хорошо выраженный центр в виде яркой полосы, наполненной звездами. Линзовидная галактика NGC 274 имеет более эллиптическую форму и выглядит более размытой. В этой галактике не видны четко выраженные рукава, как в спиральной галактике. Дело в том, что линзовидные галактики в классификации таких объектов находятся между эллиптическими и спиральными галактиками.

Несмотря на различия, линзовидные и спиральные галактики имеют яркий центральный регион. На новом снимке телескопа Хаббл галактики NGC 274 видны обращенными "лицом" к Земле, что дает полное представление об их сложной структуре.

Как уже писал Фокус, ученые нашли ответ на вопрос, откуда взялись огромные черные дыры в ранней Вселенной, которых не должно быть. Наличие сверхмассивных черных дыр в самые ранние эпохи существования Вселенной поставило ученых в тупик. Но теперь появилась теория, которая это объясняет.

Также Фокус писал о том, что дожди из алмазов встречаются не реже ливней на Земле. Исследователи выяснили, что алмазные бури вовсе не являются чем-то редким во Вселенной.

Напоминаем, что марсоход NASA нашел доказательства существования огромного озера из жидкой воды на дне кратера Езеро на Марсе. Учитывая то, что вода необходима для появления жизни, возможно марсоход уже имеет образцы местной породы, которая хранит окаменелости марсианских микроорганизмов, как уже писал Фокус.