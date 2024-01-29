Галактика "Крушение поезда" имеет очень странный вид: произошла космическая катастрофа (фото)

Ученые изучили последствия столкновения двух галактик, которое произошло более 1 млрд лет назад.

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Астрономы из Университета штата Индиана, США, использовали телескоп наземной обсерватории Джемини юг, чтобы изучить искривленный диск галактики NGC 4753. Она расположена на расстоянии 60 млн световых лет от нас. В результате ученые получили самые подробные данные о галактике, которая пережила столкновение с другой галактикой 1,3 млрд лет назад, пишет Space.

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Все галактики относят к четырем основным типам:

Линзовидные;

Эллиптические;

Неправильные;

Спиральные, то есть такие же, как и Млечный Путь.

Галактика NGC 4753 является линзовидной, то после столкновения 1,3 млрд лет назад с карликовой галактикой меньшего размера привело к тому, что ее галактический диск из звезд и пыли приобрел искривленную форму. Поэтому NGC 4753 также относят к классу пекулярных галактик. Впервые ее обнаружил астроном Уильям Гершель в 1784 году.

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По словам ученых, галактики, которые поглощают себе подобные объекты, но меньшего размера, часто выглядят пережившие крушение поезда. Поэтому NGC 4753 они называют галактикой, которая пережила похожую катастрофу.

Галактика NGC 4753 Фото: NOIRLab

Искривленные полосы из пыли галактики NGC 4753 уже давно привлекают астрономов. Ученые выяснили, что эта загадочная особенность является результатом столкновения линзовидной галактики с карликовой галактикой, наполненной большим количеством газа. Из-за этого столкновения и последующего слияния двух галактик, NGC 4753 получила очень много газа, что привело к бурному образованию новых звезд. Также это привело к наполнению линзовидной галактики огромным количеством пыли.

Благодаря явлению под названием дифференциальная прецессия, которое было вызвано углом, под которым столкнулись галактики, пыль приобрела интересную форму. Чтобы понять, что такое прецессия, можно провести аналогию с детским волчком, который заставили вращаться, а затем посмотрели на него сверху. По мере того, как волчок будет замедляться, его вершина начнет раскачиваться, и угол ее ориентации изменится. Это и есть прецессия.

Дифференциальная прецессия, которую испытывает галактика NGC 4753, так называется потому, что она меняется по всей галактике в зависимости от ее расстояния от галактического ядра. Прецессия происходит быстрее в центре галактики и более медленно на ее окраинах. По словам ученых, колебание галактики превратило пыль в искривленные полосы.

Авторы нового исследования говорят, что внешний вид галактики NGC 4753 кажется необычным из-за угла, под которым астрономы видят ее с Земли. Если бы можно было посмотреть на эту линзовидную галактику сверху, то она скорее всего будет похожа спиральную галактику.

Как уже писал Фокус, результаты нового исследования показывают, что червоточины или кротовые норы все же могут существовать в нашей Вселенной. Согласно предположениям Эйнштейна, благодаря этим туннелям в космосе можно быстро перемещаться из одного места в другое.

Также Фокус писал о необычном столкновении галактик, которое смог сфотографировать космический телескоп Хаббл.