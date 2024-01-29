Галактика "Аварія потяга" має дуже дивний вигляд: сталася космічна катастрофа (фото)

Учені вивчили наслідки зіткнення двох галактик, яке сталося понад 1 млрд років тому.

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Астрономи з Університету штату Індіана, США, використовували телескоп наземної обсерваторії Джеміні південь, щоб вивчити викривлений диск галактики NGC 4753. Вона розташована на відстані 60 млн світлових років від нас. У результаті вчені отримали найдетальніші дані про галактику, яка пережила зіткнення з іншою галактикою 1,3 млрд років тому, пише Space.

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Усі галактики належать до чотирьох основних типів:

Лінзовидні;

Еліптичні;

Неправильні;

Спіральні, тобто такі самі, як і Чумацький Шлях.

Галактика NGC 4753 є лінзоподібною, що після зіткнення 1,3 млрд років тому з карликовою галактикою меншого розміру призвело до того, що її галактичний диск із зірок і пилу набув викривленої форми. Тому NGC 4753 також відносять до класу пекулярних галактик. Уперше її виявив астроном Вільям Гершель 1784 року.

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За словами вчених, галактики, які поглинають собі подібні об'єкти, але меншого розміру, часто виглядають так, ніби пережили катастрофу потяга. Тому NGC 4753 вони називають галактикою, яка пережила схожу катастрофу.

Галактика NGC 4753 Фото: комета

Викривлені смуги з пилу галактики NGC 4753 вже давно приваблюють астрономів. Учені з'ясували, що ця загадкова особливість є результатом зіткнення лінзоподібної галактики з карликовою галактикою, наповненою великою кількістю газу. Через це зіткнення і подальше злиття двох галактик, NGC 4753 отримала дуже багато газу, що призвело до бурхливого утворення нових зірок. Також це призвело до наповнення лінзоподібної галактики величезною кількістю пилу.

Завдяки явищу під назвою диференціальна прецесія, яке було спричинене кутом, під яким зіткнулися галактики, пил набув цікавої форми. Щоб зрозуміти, що таке прецесія, можна провести аналогію з дитячою дзиґою, яку змусили обертатися, а потім подивилися на неї зверху. У міру того, як дзиґа сповільнюватиметься, її вершина почне розгойдуватися, і кут її орієнтації зміниться. Це і є прецесія.

Диференціальна прецесія, яку відчуває галактика NGC 4753, так називається тому, що вона змінюється по всій галактиці залежно від її відстані від галактичного ядра. Прецесія відбувається швидше в центрі галактики і повільніше на її околицях. За словами вчених, коливання галактики перетворило пил на викривлені смуги.

Автори нового дослідження кажуть, що зовнішній вигляд галактики NGC 4753 здається незвичним через кут, під яким астрономи бачать її із Землі. Якби можна було подивитися на цю лінзоподібну галактику згори, то вона найімовірніше буде схожа на спіральну галактику.

Як уже писав Фокус, результати нового дослідження показують, що червоточини або кротові нори все ж можуть існувати в нашому Всесвіті. Згідно з припущеннями Ейнштейна, завдяки цим тунелям у космосі можна швидко переміщатися з одного місця в інше.

Також Фокус писав про незвичайне зіткнення галактик, яке зміг сфотографувати космічний телескоп Габбл.