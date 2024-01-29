Дожди из алмазов встречаются не реже ливней на Земле: где их искать

Исследователи выяснили, что алмазные бури вовсе не являются чем-то редким во Вселенной.

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Если бы люди смогли пролететь через атмосферу Нептуна, то могли бы стать свидетелями захватывающего явления – дождя из алмазов, пишет ScienceAlert.

В новом исследовании международная группа ученых выяснила, что такие алмазные бури могут быть достаточно обычным явлением во Вселенной. Дело в том, что на газовых гигантах углерод может образовываться в кристаллы, например, на Нептуне и Уране, где царят сверхвысокие температуры и высокое давление глубоко в атмосфере.

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В ходе эксперимента ученые смоделировали условия образования алмазов и выяснили, что пороговые значения температуры и давления для такого вида алмазов значительно меньше, чем предполагалось. Такие данные говорят о том, что алмазные дожди возможны на меньших газовых планетах, таких как "мини-Нетуны". На данный момент мы знаем о множестве таких планет за пределами Солнечной системы.

Кроме этого, сделанное открытие помогает науке объяснить некоторые странности в магнитных полях Урана и Нептуна.

"Революционное открытие не только углубляет наши знания о планетах подобных Урану и Нептуну, но также проливает свет на процессы, которые могут наблюдаться на экзопланетах за пределами нашей Солнечной системы", — говорит физик Зигфрид Гленцер из Национальной ускорительной лаборатории SLAC.

Важно

На Уране и Нептуне действительно идут дожди из алмазов, - исследование

В исследовании команда использовала Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах (European XFEL) для анализа алмазов, которые образуются из полистироловой пленки углеводородного соединения и находятся под огромным давлением.

Эксперимент помог команде получить детальное представление о самом процесса образования такого вида алмазов.

На планетах алмазы могут образовываться на меньшей глубине в атмосфере, чем ранее предполагали ученые. Поэтому падающие вниз алмазы могут увлекать за собой газ и лед, а это в свою очередь, оказывает влияние на магнитные поля планет.

Планеты, такие как Нептун и Уран, в отличие от Земли, не имеют симметричных магнитных полей. До сих пор ученые не понимали, почему так происходит, предполагая, что такие магнитные поля не формируются в ядре планеты. Дожди из алмазов могут объяснить такую аномалию.

"Процесс может вызывать движение внутри проводящих льдов, которые были обнаружены на этих планетах, что влияет на генерацию магнитных полей", — говорит физик Мунго Фрост из Национальной ускорительной лаборатории SLAC.

Напомним, ученые считают, что сочетание странной погоды и необычных химических реакций может привести к тому, что на Сатурне и других подобных газовых гигантах идут дожди из алмазов.